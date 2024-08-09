Buca’da okul öncesi eğitim kayıtları ücretsiz

BirGün EGE

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle birçok vatandaş okul masraflarını karşılamakta güçlük çekerken Buca Belediyesi okul öncesi eğitimde velilerin yükünü hafifletiyor. Belediye, Şirinyer, Gediz, Kozağaç, Ufuk, Yenigün ve Buca Koop Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri’nde 3-6 yaş arası miniklere hafta içi her gün 3,5 saat ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti veriyor.

Yeni dönem kayıtlarının 12 Ağustos’ta başlayacağını ve 23 Ağustos’ta kapanacağını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Okul öncesi eğitimin çocuklarımızın gelişiminde önemli bir yeri var. Bu nedenle maddi durumu iyi olmayan ailelerimize destek olmak amacıyla yarı zamanlı eğitim merkezlerimizde 3-6 yaş arası çocuklarımıza bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlayacak bir program hazırlıyoruz. Bucalı miniklerin eğitimden eşit şekilde yararlanmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı Bucalı miniklerimiz bizim en kıymetlilerimiz” dedi.

Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri, 48-72 ay aralığındaki okul öncesi çağı çocuklarına hafta içi 09.00-12.30 / 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kontenjan dâhilinde her merkezden 40 çocuk faydalanıyor. Merkezlere kayıt yaptırmak isteyen veliler detaylı bilgi için 439 10 10 (2208) numaralı telefonu arayabilecek.