Buca’da pazarcı esnafı mağdur: Ekmeğimizle oynuyorlar

Halil ERTUNÇ

Buca Şirinyer Pazar Yeri’nin geçici alana taşınması için yapılan kura çekiminin engellenmesiyle başlayan yer krizi sürüyor. Taşınmayı savunan pazar esnafı “Ekmeğimizle oynanıyor” diyerek tepki gösterdi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın başlattığı Buca Metrosu çalışmaları kapsamında, Şirinyer Pazar Yeri’nin taşınması çalışmaları devam ediyor. Geçen günlerde Şirinyer Pazarı’nın geçici bir alana taşınması için gerçekleştirilen kura çekiminde arbede çıktı. Kura çekiminin iptal edilmesiyle yer belirlemesi yapılamadı ve pazar kurulamadı.

Şirinyer Pazarı’nda çalışan pazarcı İbrahim Talhan, birçok pazarcının kendisi gibi mağdur olduğunu dile getirerek, “Totalde 1076 tezgâh var pazarda. 1076 tezgâh, birkaç kendini bilmez insan yüzünden kurulmuyor. Aybaşı geldi, ödemelerimiz geldi, yapamadık. Biz yeni pazar yerine gittik, gördük. Bir sıkıntımız yok, dört dörtlük bir şekilde çizilmiş. Henüz üstü kapanmamış ama üç ay içerisinde kapanmasıyla ilgili belediye başkanımız bize söz verdi. Biz de razı geldik. Kuramızı çekecektik, dağıttılar. Görevli zabıtalara saldırdılar. Pazar günü tezgâhımızı açamadık. En fazla 15 tane pazarcı 1060 kişinin ekmeğiyle oynuyor şu an. Olayın pazarla, tezgâhlarla alakası yok; olayı siyasete döküyorlar, ortalığı kızıştırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Buca Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bir arkadaş var, sürekli ortalığı karıştırıyor. Oda başkanı değil; bu konuda sorumlu değil ama nedense kendisine vazife çıkarmış birisi. 1076 pazarcı esnafımız bu arkadaş yüzünden mağdur. Bu yaşananlar olmasaydı, pazar günü pazarımız kurulacak, pazarcı arkadaşlarımız da mağdur olmayacaktı. Bu arkadaş devlet memurlarına da görevlerini yaptırmadı. Masayı dağıttı. Bu arkadaş, 1076 kişinin hakkına girdi. Biz bütün iyi niyetimizle pazarımızın açılması için çalıştık. Bundan sonra da bütün iyi niyetimizle pazarımızın açılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pazar yeri ile ilgili sosyal medya üzerinden muhalefet yapmak isteyen arkadaşlarımız oldu. Muhalefet yapmak iyi bir şeydir. Fakat tavsiyem doğru bilgileri alarak muhalefet yapmalarıdır” ifadelerini kullandı.

“KİMSE MAĞDUR OLMASIN”

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen ise, “Pazarcılar Odası Başkanı ve yönetimi olarak, esnafımızın çıkarları ve tezgâh açtığımız her ilçede vatandaşlarımızın memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu. Ancak perşembe günü yaptığımız kura çekiminde, Şirinyer esnafı olmayan bazı şahısların ve maalesef onlarla birlikte hareket eden bazı pazarcı esnafımızın olması kesinlikle tasvip etmediğimiz ve pazarcı esnafımızın da kabul etmediği görüntülere neden oldu. Haftanın sadece iki günü Şirinyer pazarımızdan ekmeğini çıkaran, çoluğuna çocuğuna ekmek götüren esnafımız da mağdur oldu” dedi.