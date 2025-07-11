Buca’da sokaklar artık çocukların yeri oldu

BirGün EGE

Buca Belediyesi tarafından başlatılan ‘47 Mahalleye 47 Oyun Sokağı’ projesi kapsamında ilçenin sokakları çocuklar için yeniden tasarlanıyor. Çalışmaların dördüncü uygulamasıyla, Kuruçeşme Mahallesi 205/52 Sokak’ta atıl durumda bulunan bir alan, rengârenk bir Çocuk Oyun Sokağı’na dönüştürüldü.

Projenin uygulanması hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “İlçemizin çocukları için geleneksel oyunlarla zenginleştirdiğimiz güvenli kamusal alanlar meydana getiriyoruz. Göreve geldiğimizde başlattığımız 47 mahalleye 47 Oyun Sokağı projemiz ile Buca’da sokaklar artık çocukların oldu. Bu alanlarda çocuklarımız eğlenerek vakit geçirirken aynı zamanda öğreniyor, yeteneklerini keşfediyor. Çocuklarımız yalnızca bizlerin değil, ülkemizin de geleceği” diye konuştu.

Yeni sokak oyun alanlarında, çocukların güvenli ortamlarda eğlenmesi, öğrenmesi ve sosyal beceriler geliştirmesi hedefleniyor.