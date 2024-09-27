Buca’da ‘Yaşayan Sokaklar’ oluşturuluyor

BirGün EGE

Çarpık yapılaşmanın önüne geçebilmek için ilçede bulunan kaçak yapıları bir bir yıkan Buca Belediyesi, mahallelere yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Geçen aylarda Laleli Mahallesi 399 sokak ile 397 sokak arasında kalan kaçak binaları yıkan belediye, alanda çalışma yaparak yeni hali ile mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

İşlevsel olarak tasarlanan alanın bir kısmı ulaşımı yönlendirmek için yol olarak değerlendirilirken önemli bir kısmı yeşil alan ve motorlu taşıtlara kapalı ‘Çocuk Oyun Sokağı’ olarak tasarlandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bu çalışma göreve başladığımız andan itibaren dile getirdiğimiz katılımcı yönetim anlayışımızın güzel bir örneği oldu. Vatandaşımızın talebi üzerine çalışmalarımıza hızla başladık, hizmete sunduk” dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çocuk oyun alanlarının ilçede yaşayan çocuklar için önemli ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Buca’nın 47 mahallesinde bu çalışmayı hayata geçireceklerini açıkladı.

Laleli Mahallesi Muhtarı Hatice Durulu, “Yapılan çalışma mahallemizde yaşayan çocuklarımız için çok heyecan verici. Çocuklarımız çok mutlu oldu” dedi. Çocuk Oyun Sokağı’nda çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyecek seksek, zıplama, dans oyunu ve yerden yüksek gibi geleneksel oyunlar zemine işlendi. Çocukların kendi oyunlarını da oluşturabilmeleri için çizimler esnek bırakılarak ‘yaşayan sokaklar’ için güzel bir örnek oluşturuldu.