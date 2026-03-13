Buca’dan laik eğitim çağrısı

BirGün/EGE

Buca Emek Demokrasi Platformu, eğitim politikalarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında laik ve bilimsel eğitim çağrısında bulundu.

Platform adına yapılan açıklamada, Türkiye’de eğitim sisteminin uzun süredir siyasal ve ideolojik hedefler doğrultusunda şekillendirildiği savunuldu.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu anayasanın ikinci maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen eğitim alanında laiklik ilkesine aykırı uygulamalar artmaktadır” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayına ilişkin okullarda yapılmasını istediği etkinliklere de değinilen açıklamada, bu uygulamaların okulları tek din ve tek mezhep anlayışının alanına dönüştürdüğü ifade edildi. Açıklamada, “Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim kademelerinde evrensel bilim yerine dini referansların öne çıkarılması kabul edilemez” değerlendirmesinde bulunuldu.

Metinde ayrıca okullardaki ekonomik ve fiziksel sorunlara da dikkat çekildi. Açıklamada, “Her gün okula aç giden çocukların yaşadığı sorunlar görmezden gelinirken, okulların temel ihtiyaçları karşılanamazken farklı önceliklerin gündeme gelmesi eğitimdeki sorunları derinleştiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Laik eğitimin demokrasi, insan hakları ve toplumsal barış açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Laik eğitim bireylerin özgür düşünebilmesini ve farklı inançlarla barış içinde yaşayabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir” denildi. Platform, laik eğitim ve laik yaşam mücadelesini sürdüreceklerini belirterek Buca halkını dayanışmaya ve destek vermeye çağırdı.