Buca’nın beş yıllık geleceği için ‘Stratejik Plan’ devrede

BirGün EGE

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman önderliğinde, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personelin katıldığı çalışmalarda ilçenin geleceği planlanırken, şeffaf yönetim anlayışı ve Bucalıların huzur içinde yaşadığı bir ilçe hedefi ön planda tutuluyor.

Buca’nın önümüzdeki 5 yılına ışık tutacak “Buca Belediyesi Stratejik Plan” çalışmalarının sorumlu birim amirleri tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yerel yönetim çalışmalarında halkın onayını alacağı bir başarı öyküsü yazmak istediklerini ve bu teveccühe talip olduklarını söyledi.

Duman, adil ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla, ilçenin tüm dinamiklerini ve fikirlerini göz önünde bulundurduklarını kaydetti. Duman, “Yoğun bir çalışma ile geleceğin Buca’sının vizyonunu oluşturacağız. İzmir’in marka ilçelerinden olan; yeşiliyle, tarım ürünleriyle, tarihiyle sembol bir bölge olan Buca’mızı hak ettiği noktalara taşıyacak olan ve 5 yılımızı kapsayan bu Stratejik Plan çalışmasına çok önem veriyorum. Görev süremiz boyunca önceliğimiz planlı kentleşme, yeşil alanların artırılması, vatandaşlarımızın hizmetlere rahat ulaşması ve her komşumuzun huzur içinde yaşadığı bir Buca hedefindeyiz” dedi.