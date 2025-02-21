Buca’nın çehresi baştan sona değişiyor

BirGün EGE

Bucalılardan gelen talepleri göz önüne alarak çalışma takvimi oluşturan Buca Belediyesi ekipleri, kente yeni yollar, parklar, otopark alanları ve spor sahaları kazandırıyor. Çalışmalardan biri de Yaylacık Mahallesi 46 Sokak’ta. Mahalledeki ihtiyaçları tespit eden ekipler, ulaşımı rahatlatmak adına yeni yol çalışması gerçekleştiriyor. İlçedeki her atıl alanı yeni bir yaşam alanına çeviren Buca Belediyesi, mahalleye vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri yeni bir park alanı ile oyun sokağı da kazandıracak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Duman, şöyle dedi: “Artan kentsel hareketliliğe cevap verebilmek adına ilçemize yeni yollar, park alanları, otopark alanları kazandırmayı sürdürüyoruz. Mahalle ziyaretlerimiz ile ihtiyaçları yerinde tespit ederek hızla harekete geçiyoruz. Bucalılar emin olsunlar, çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz.”