Buca’nın hizmet haritası iletişimle oluşturuluyor

BirGün EGE

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. 47 mahallenin tümünü gezecek olan Başkan Duman, son olarak Yiğitler, Buca Koop, Şirinkapı ve Efeler mahallelerine gitti, çözüm bekleyen sorunları not aldı. Duman, ziyaretlerin amacının sorunları yerinde belirleyerek, çözüm bulmak olduğuna dikkat çekti.

Bucalılarla birlikte Buca’nın hizmet haritasını oluşturduklarını belirten Başkan Görkem Duman, “Sabahın erken saatlerinde mahalle ziyaretleri yapıyorum. Daha sonra belediyeye geçiyorum. Amaç sorunları yerinde görerek en çabuk ve en doğru kararı almak. Vatandaşlarımız bir sorun olduğu zaman ilk önce muhtarlarımıza geliyorlar. Öncelikli olarak koordineli bir şekilde çalışarak aksaklıkları giderelim, temel hizmetleri verelim. Bunu iyi bir iletişim dili kurarak sağlayabiliriz. El ele, kol kola güzel Buca’mız için çok iyi hizmetler yapacağımıza inancım tam” diye konuştu.