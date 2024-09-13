Buca’nın ikinci Belediye Lokantası Gediz’de

BirGün EGE

Buca’da ilki ocak ayında açılan ve büyük talep gören Belediye Lokantası’nın ikincisi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Buca Belediyesi Gediz Ek Hizmet Binası’nda hizmet verecek.

Toplum olarak ekonomik zorluklar yaşadığımız şu günleri ancak dayanışma ile atlatabileceğimize dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Yerel yönetimler olarak kent yoksulluğunun bu denli arttığı dönemde elimizi taşın altına koymak zorundayız. Emeklilerimiz 12 bin 500 lira maaşla bir ayı geçirirken, öğrencilerimiz yokluk nedeniyle öğünlerini atlamak zorunda kalırken, birçok kişi sağlıklı temiz gıdaya ulaşamazken koltuklarımızda gönül rahatlığıyla oturamayız. Hep beraber dayanışma içerisinde bugünleri atlatacağız” dedi.

Başkan Duman, açılacak Belediye Lokantası’nın da ilkiyle aynı anlayışla hizmet vereceğini belirterek, “Yine 4 çeşit menüyü 45 liradan sunuyoruz. Öğünlerimizin sağlıklı ve doyurucu olması önceliğimiz olacak. Yalnızca sebze değil, et ve tavuk ürünleri de menümüzde yer alacak” dedi.