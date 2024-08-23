Buca’nın ünlü kavunu festivalle tanıtılacak

BirGün EGE

Buca’nın bereketli topraklarında yetişen hoş kokulu ve lezzetli Kırklar kavunu, geleneksel hale getirilecek bir festivalle tanıtılmaya hazırlanılıyor. Buca Belediyesi ile Buca Kırklar Çevre ve Kültür Derneği iş birliğinde ilk kez düzenlenecek olan Kavun Festivali, 25 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te Kırklar Köyü Aşağı Çeşme Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan festivali, gelecek yıllarda geleneksel hale getirerek, her sene düzenlemeyi planladıklarını açıklayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Buca’mızın bereketli topraklarında köylülerimizin alın teriyle yetişen ürünlerimizin hak ettiği değeri görmesi için çalışıyoruz. Tarımsal kalkınmanın yolunun yerel üreticiyi desteklemekten geçtiğini biliyoruz. Tüm İzmirli hemşerilerimizi bu anlamlı festivale davet ediyoruz” diye konuştu.

Festival alanına doğru düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlaması planlanan 1. Kırklar Kavun Festivali’nde, gün boyu yöresel sanatçılar Zeynep İlhan, Ömer Faruk Özcan, Mehmet Şekercioğlu, Kaan Güven ile Grup Laçin sevenleriyle buluşacak. En lezzetli kavun üreticilerinin de seçileceği etkinlikte açılacak olan yöresel ürün pazarında üretici ile tüketici buluşacak ve Yılın Kavun Ağası seçilecek.