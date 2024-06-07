Buca’nın ürünlerine coğrafi işaret tescili

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Buca Belediyesi ile Belenbaşı Muhtarlığı iş birliğiyle 17’ncisi yapılan Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, büyük ilgi gördü. Geleneksel kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde keşkek dövüldü. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da katıldığı keşkek dövümünün ardından ‘En İyi Kiraz Yetiştiricisi Yarışması’ için tadım yapılarak finalistler belirlendi. Birincilik ödülünü Ali Özgür Kınacı alırken ikinci Remzi Altıparmak, üçüncü Kezban Altıparmak oldu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca’ya özgü tarım ürünlerinin coğrafi işaret tescilini gerçekleştirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Duman şöyle konuştu: “Güzel doğaya ve bereketli topraklara sahip köylerimiz var. Izmirli hemşehrilerimiz nefes almak için buraya geliyor ve köylerimizdeki bereketli topraklarda yetişen ürünleri alıyor. Şimdi kirazımızı, bardacığımızı, Kırklar kavunumuzu, Razaki üzümümüzü sadece İzmirlilere değil, Türkiye’ye tanıtmak için çalışmaya başladık. Buca’ya özgü ürünlerimizi coğrafi işaretleme ile tescil edip, ürünlerimizi ülke geneline duyuracağız. Toprağı işleyen, alın teriyle yoğuran üreticilerimizi destekleyeceğiz. Üreticimizin alın terinin hak ettiği değeri görecek pazarı oluşturacağız.” Belenbaşı Köyü Yörük Türkmen Derneği ve Yörük Köy Tiyatrosu oyunlarıyla festivale renk kattı. Festival, Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan konseriyle sona erdi.