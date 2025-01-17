Buca’ya 280 kişilik kız öğrenci yurdu müjdesi

BirGün EGE

Buca Belediyesi, barınma sorunu yaşayan gençler için 280 kişilik kız öğrenci yurdu açıyor. Mutfak, kütüphane, hobi ve bilgisayar odaları ile öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan 5 katlı yurt binası Yıldız Mahallesi’nde yer alacak. Tam güvenlikli tesisin teras katında ise öğrencilerin keyifle zaman geçirecekleri dinlenme alanları bulunacak.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Buca’ya eğitim için gelen gençlerimize ev konforunda hizmet verecek bir tesisi açıyoruz. Genel anlamda barınma sorunu yaşanıyor. Öğrenciler ise bu durumu bilfiil yaşıyor. Devlet yurtlarında kapasite sorunu var. Özel yurtlar ise aşırı pahalı. Barınma ihtiyacı temel haklardan. Devletin bu hizmeti veremediği durumlarda kötü niyetli kişi veya kurumların var olduğuna şahit oluyoruz. Buca Belediyesi olarak, tüm bu sıkıntıların önüne geçebilmek, yaşamlarının en özel günlerinde genç arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”