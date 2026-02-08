Bugünün görevi yarının en güçlü imkânı: Birleşik mücadele

Muhammet İkinci - Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı

Türkiye’de son yirmi yılı aşan siyasal süreç, yalnızca uzun süreli bir iktidar tanımlamasıyla açıklanabilecek bir dönem değildir. Karşı karşıya olunan tablo, devlet–toplum ilişkilerinin yeniden biçimlendirildiği bütünlüklü bir rejim dönüşümüdür. Siyasal, ekonomik ve kültürel alanı kapsayan bu dönüşüm, neoliberal kapitalizmin küresel kriz koşullarında siyasal İslamcı ideolojik form ile birleşerek şekillenmiş; kamusal alanın dincileştirilmesi, emeğin değersizleştirilmesi ve kurumsal yapının yeniden düzenlenmesiyle somutlaşmıştır.

Bu süreci yalnızca iç politik dinamik ve tercihlerle okumak eksik kalacaktır. Emperyalist sistemle kurulan bağımlılık ilişkileri, Ortadoğu’nun yeniden dizaynına yönelik müdahaleler ve bölgesel güç dengeleri, Türkiye’deki yönelimlerin belirleyici bağlamını oluşturmaktadır.

Ortadoğu’nun emperyalist müdahalelerle yeniden şekillendirilmesi, siyasal rejim modellerinin tartışılmasını da beraberinde getirmiştir. ABD’nin Ankara Büyükelçisi tarafından ifade edildiği biçimi ile “Hayırsever monarşi” türü kavramsallaştırmaların bölge için uygun model olarak sunulması, demokratik ve kamucu cumhuriyet fikriyle açık bir çelişki taşımaktadır.

Afganistan’dan Suriye’ye uzanan cihatçı hareketlerin etkileri ve bunların toplumsal-siyasal yansımaları, laikliğin yalnızca bir iç düzen meselesi olmadığını; emperyalizme karşı mücadeleye içkin ve ülke bağımsızlığı açısından stratejik bir dayanak olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde Kürt sorununun demokratik çözüm yerine güvenlikçi paradigma içinde ele alınması, Ortadoğu’ya yönelik içerisinde laikliğin kırıntısının dahi olmadığı emperyalist dizaynın işaret ettiği çerçeve içinde gelişmekte; deneyimlendiği üzere her ihtiyaç duyulduğunda milliyetçi mobilizasyon aracılığıyla siyasal alanın daraltılmasına ve rejimin tahkimatına hizmet etmektedir.

Irak’ta toplumun etnik, dinsel ve mezhepsel temelde parçalanmasıyla ortaya çıkan tablonun benzeri Suriye’de de yeniden üretilmek istenmekte; siyasal İslamcı karakter, kurulan rejim açısından işlevsel bir araç olarak değerlendirilmektedir. Oysa emperyalizme karşı mücadele edilmeden ve gericiliğe karşı laiklik kararlılıkla savunulmadan, bölge halkları için eşitlik, özgürlük ve barış içinde bir yaşam mümkün olmadığı gibi bağımlılığın ve sömürünün olağanlaştığı bir gelecekten başka bir seçenek de bulunmamaktadır.

Bu nedenle laiklik meselesi yalnızca kültürel ya da hukuki bir tartışma başlığı değil; aynı zamanda bağımsızlık ve egemenlik meselesi, eşit yurttaşlığı, bölgesel barışın ve halkların birlikte yaşamının temel koşuludur.

Kabul etmek gerekir ki AKP, kendisini iktidara taşıyan uluslararası dinamiklerin üzerine vazife kıldığı dönüşüm programını büyük bir gayret ve titizlikle uygulama yolundan sapmamıştır. Özelleştirmeler, kamunun tasfiyesi, emeğin değersizleştirilmesi, laiklikten uzaklaşılarak toplumun dincileştirilmesi yeni rejimin inşasında köşe taşları olmuştur.

Doğanın sermaye birikim süreçlerine açılması, maden ruhsatlandırmaları ve ekolojik yıkım da aynı bütünün parçasıdır. Kamusal varlıkların metalaştırılması yalnızca ekonomik alanı değil, toplumsal yaşamın maddi temellerini aşındırmaktadır.

Kamunun yeniden yapılandırılması süreci büyük ölçüde özelleştirme politikalarıyla yürütülmüş; kamu kaynaklarının sermayeye devri, sosyal devlet mekanizmalarının zayıflatılması ve kamusal hizmetlerin piyasalaştırılması geniş toplumsal kesimlerin yoksullaştırılmasıyla sonuçlanmıştır. Emeğin değersizleştirilmesi ve güvencesizleştirilmesi, yalnızca ekonomik bir tablo yaratmamış; toplumsal itiraz kapasitesini de aşındırmıştır.

Yoksullaştırılan halk kesimlerinin dini referanslı yardım ağlarına bağımlı hale getirilmesi, toplumun denetim altına alınmasının ve siyasal rıza üretiminin araçlarından biri olarak işlev görmüştür. Bu süreçte “şükürcü”, itaatkâr ve sorgulamayan bir toplum modeli teşvik edilirken adaletsizlik duygusu kanıksatılmış, eşitsizlikler kader söylemiyle meşrulaştırılmıştır. Bu durum, hegemonya üretiminin güncel biçimlerinden biri olarak değerlendirilmelidir.

GERİCİ KARANLIĞA KARŞI LAİKLİK

Rejim dönüşümünün en belirgin boyutlarından biri kamusal alanın ve eğitimin dinselleştirilmesidir. Diyanet’in genişleyen kurumsal ağırlığı ile eğitimde esas aktör haline gelmesi, kamu hizmetlerinin dini referanslarla şekillendirilmesi ve eğitim alanında ÇEDES benzeri uygulamalar, yalnızca kültürel bir yönelim değil, gerici bir toplumsal düzenin kurumsallaştırılmasıdır. Eğitim yalnızca bilgi aktarımı değil, toplumsal öznenin şekillendiği alan olduğundan bu dönüşüm rejimin sürekliliğini güvence altına alma işlevi taşımaktadır.

Bir bütün olarak kamunun ve toplumsal yaşamın dini referanslarla yukarıdan aşağıya düzenlenmesine karşı mücadele eden toplumsal muhalefet bileşenlerine yönelik gerek yargı yoluyla gerekse rejimin sokak gücüne dönüşen cemaat ve tarikat bağlantılı yapılar eliyle gerçekleştirilen saldırılar da son dönemde artmaktadır. Bu saldırılar, kimi zaman Filistin mitinglerinin arkasına saklanarak kimi zaman doğrudan şeriat talebiyle sokağa çıkan kesimlerin, bir siyasal sistem olarak şeriat fikrinin hegemonya alanını genişletme, toplumu teslim alma çabasının ürünü olarak değerlendirilmelidir. Rejimin toplumsal desteğinin eridiği ve meşruiyet krizi yaşadığı koşullarda gericiliğe karşı mücadelede kullanılan kavram setlerinin iktidarın çözülen tabanını konsolide etmesine imkan vermeyecek bir dikkat ile belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki karşımızda algı yönetiminde ve gerçeklerin manipülasyonunda ustalaşmış bir iktidar bulunmaktadır.

Kadın haklarına yönelik saldırılar ve İstanbul Sözleşmesi’nin iptali de bu yönelimin ayrılmaz parçalarıdır. Kadınların kamusal hayattaki konumunu daraltan politikalar, siyasal İslamcı toplumsal tahayyülün temel bileşenlerinden biridir ve demokratik toplumsal yapının bütününü geriletmektedir.

Bu nedenle laiklik savunusu, gerici karanlığa karşı verilen bir aydınlanma mücadelesidir; bilimsel eğitimin, eşit yurttaşlığın ve toplumsal özgürlüğün savunusudur. Laiklik, kamusal alanın dinsel ve sınıfsal tahakkümden arındırılması anlamına gelen tarihsel bir özgürleşme ilkesidir.

BİRLEŞİK MÜCADELE VE YENİ BİR KÜLTÜR İNŞASI

Ortaya çıkan tablo karşısında mücadele parçalı biçimde yürütülemez. Gereken, kamunun yeniden kazanılması ve gericiliğe karşı birleşik bir toplumsal hat kurulmasıdır. Emek hareketinin, ekolojik mücadelenin, kadın mücadelesinin, gençlik ve eğitim alanının, demokratik kitle örgütlerinin ortak zeminde buluşması, toplumsal muhalefetin etkinliğini belirleyecektir.

Bu mücadele yalnızca savunma refleksi değil; eşitlikçi, laik ve özgürlükçü yeni bir toplumsal kültür inşa etme sürecidir. Laiklik, emek ve bağımsızlık taleplerini birleştiren bir siyasal dilin kurulması, alternatif bir toplumsal düzen tasavvurunun ön koşuludur.

Türkiye’de yaşanan kriz, tek tek politika başlıklarının ötesinde, kapitalizmin yapısal krizinin yerel yansımalarıyla birleşen bir hegemonya krizidir. Bu krizden çıkış; kamusal alanın yeniden kazanılması, emeğin güçlendirilmesi ve bağımsızlık temelinde bir toplumsal düzen kurulmasıyla mümkündür.

Bugün laiklik mücadelesi; özelleştirmeye, yoksullaştırmaya, gericiliğe ve bağımlılık ilişkilerine karşı verilen bütünlüklü bir kamusal yaşam mücadelesidir. Bu mücadele yalnızca bugünü savunmak değil; daha eşit, özgür ve bağımsız bir yarını kurma sorumluluğunu taşımaktadır.

Birleşik toplumsal mücadele hattı, bu yarının en güçlü imkânıdır ve bizim elimizdedir