Bülbül: Koçarlı afet bölgesi ilan edilsin

BirGün EGE

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın’daki sağanak yağışların ardından Büyük Menderes Nehri’nde meydana gelen taşkınları Meclis gündemine taşıdı. Özellikle Koçarlı’da kısa süre içinde ikinci kez yaşanan taşkının üreticiyi ağır bir yıkımla karşı karşıya bıraktığını belirten Bülbül, ilçenin acilen afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Bülbül, Koçarlı, Söke, Germencik ve İncirliova başta olmak üzere çok sayıda tarım arazisinin sular altında kaldığını söyledi. Bülbül yaşanan taşkınların yalnızca tarımsal üretimi değil, hayvancılığı da ciddi biçimde etkilediğini vurguladı. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de veren Bülbül, Koçarlı’daki zarar tablosunun net biçimde ortaya konulması gerektiğini belirtti.