Bunu da gördük: Tüm çete vatandaş olmuş

İranlı Sait Emir, 2017 yılında yerleştiği Türkiye’de iş insanı olarak biliniyordu. Kendisini ayrıca diş hekimi, dans öğretmeni, pilot olarak tanıtıyordu. Diş hastanesi sahibiydi, İstanbul Beyoğlu’nda dans okulu, mankenlik ajansı açmıştı, çok sayıda şirket kurmuştu.

Hatta 2020 yılında düzenlenen ‘Best Model of Turkey’ isimli mankenlik yarışmasının ve ünlü modacı Yıldırım Mayruk’un veda defilesinin ana sponsoru oldu. ‘Best Model of Turkey’ yarışmasının jürisindeydi.

Sosyal medya hesaplarından özel uçaklarda, ultra lüks otellerde, son model spor otomobilleriyle tatillerde gösterişli hayatını paylaşıyordu. Özellikle mankenlik ajansındaki kadınlarla paylaşımları dikkat çekiyordu. Ancak şirketlerinin hesaplarına bakıldığında gösterişli hayatının para kaynağı yoktu. Daha doğrusu bu renkli vitrinin arkasında karanlık dünyası vardı.

ŞANTAJ ARŞİVİ İDDİASI

Sait Emir, İran’da yasadışı bahis oynattığı çok sayıda siteyi Türkiye’den yönetiyordu. Buradan kazandığı parayı Türkiye’de aklıyor ve yurtdışına çıkarıyordu. Üstelik iddiaya göre; siyasetten ve bürokrasiden çok sayıda isimle yakın ilişki kurmuştu. Ajans görüntüsü altındaki fuhuş organizasyonlarıyla şantaj arşivleri oluşturduğu da öne sürülüyordu. Sait Emir’in karanlık işleri biliniyordu ama yıllarca operasyon yapılmadı.

DOSYA 3 YIL SONRA KAPANDI

Hatta İran İslam Cumhuriyeti, 23 Kasım 2020’de Türkiye’ye ‘İranlıların Türkiye’de idare ettikleri sanal kumar siteleri’ konulu bir bilgi notu göndermişti. Burada Sait Emir’in tüm örgütünün şeması çıkarılmış, yasadışı bahis ve kumar sitelerinin adresleri bile verilmişti. Bu şahısların bazıları hakkında İran’ın başvurusuyla Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı. Türkiye’de mecburen “yasadışı bahis ve suç örgütü kurmak”tan soruşturma açıldı. Ancak 3 yıl boyunca bir arpa boyu yol gidilmedi. 29 Mart 2023’te “delil yetersizliği” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi ve dosya kapatıldı.

İRAN, ERDOĞAN’A SÖYLEDİ

24 Ocak 2024’te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye’yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Sait Emir ve çetesini gündeme getirdi. Sait Emir dosyası yeniden açıldı ve 5 Mart 2024 günü İzmir’deki bir otelde sahte kimlikle yakalandı. Yurtdışına kaçmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Ertesi gün 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 15’i yakalandı. Sait Emir’in yanı sıra şoförü Gencer Tuncer, eski Emniyet Amiri Şinasi Gençler ve Nihat Kartal tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol kararıyla bırakıldı.

Suç örgütünün yöneticileri Deniz Aslan, Mesut Aslan, Puyan Muhtari, Can Diego, Roya Koç, Nihan Zorlu, Nıloofar Bahar yurtdışına kaçmıştı, yakalanamadılar.

Sait Emir, gösterişli hayatını sosyal medyada sergilerken yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapıyordu.

NİHAYET İDDİANAME ÇIKTI

Yıllardır gündemde olan Sait Emir ve çetesi hakkındaki iddianame Ocak 2025’te tamamlandı. İddianamede 24 kişi, suç örgütü kurmak, yönetmek, yasadışı bahis ve kumar, kara para aklamakla suçlandı.

İddianamede, bu bilgiler 2020 yılından beri devletin elindeyken çetenin Türkiye’de nasıl at koşturduğu, dosyanın 2023’te neden kapatıldığı anlatılmadı. Bu çete mensuplarına Türkiye vatandaşlığı verilmesine de mecbur kalmadıkça değinilmedi. Ama biraz dikkatli bakınca skandal gözler önüne seriliyor. İddianamenin şüpheliler bölümünde yasadışı bahis çetesinin İranlı tüm üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu görülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan İranlı sanıklar şöyle:

TARSUSLU BAHİS BARONU

Sait Emir: Suç örgütünün lideri. İran’da doğuştan aldığı isim: Sadollah Amir Shaghaghi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan sonra aldığı ‘Sait Emir’ ismiyle gösterişli hayatını yıllarca sergiledi. Türkiye’de yasadışı bahis sitelerine telefonla ve çevrimiçi destek sağlayan ofisler kurmuştu. Bu ofislerden 24 saat destek hizmeti sunarken sadece bahis değil online kumar oynatıyordu. Kendisi ve diğer çete yöneticileri Instagram ve diğer sosyal medya sitelerinde lüks yaşamlarını, kadınlarla pozlar vererek paylaşıyor, bahis sitelerine müşteri çekiyorlardı. 2024’te tutuklanmasından önce vatandaşlıktan çıkarıldığı iddia edilmişti ama iddianameye göre halen vatandaş. Mersin ili, Tarsus ilçesi, Müftü köy nüfusuna kayıtlı.

Sait Emir, mankenlik ajansının olduğunu söylüyordu.

ŞİŞLİ KÜTÜĞÜNDEKİ DİEGO

Can Diego: Sait Emir’in oğlu. Eski adı: Farshid Amir Shaghaghi. Yazılım ve programlamadaki beceresi sayesinde bahis ağını genişletti, yeni bahis ve ödeme yöntemleri geliştirdi. Kendi adına bahis siteleri de kurdu. O da Türkiye vatandaşı yapıldı ama kimliğinde babasının soy ismini kullanmadı. İsmini ‘Can’ soyadını ise ‘Diego’ yaptı. İstanbul İli Şişli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı.

İddianamede onunla ilgili şöyle deniliyordu: “Sitelerde sahtecilik oyunları geliştirdi. Kumar ve bahis oynatarak elde edilen paraları araba satın alma, fuhuş için genç kızlardan oluşan bir ağ kurmaya harcadı.”

Operasyondan önce yurtdışına kaçtı.

Deniz Aslan: Sait Emir’in eski eşi, Can Diego’nun annesi. Türkiye vatandaşı olunca ‘Deniz Aslan’ adını aldı. İstanbul ili, Şişli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Aslan İlaç Gıda Kozmetik Şirketi’nin ortağı oldu. Suç gelirlerinin transferi ve aklanması için faaliyetler yürüttü. Yurtdışına kaçtı, firari.

OY KABİNİNDEKİ İRANLI

Davoud Ghaffari: Sait Emir’den yasadışı bahis kasaları alan üst düzey yöneticilerden. Sosyal medyada İstanbul’daki gösterişli hayatını paylaşırken yasadışı bahis sitelerine müşteri topluyordu. İngiltere’deki bahis siteleriyle insanları dolandırmış ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarılmıştı. Şişli’deki Anthill isimli gökdelenden bir daire ve dört işyeri satın almış ve vatandaş olmuştu. 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri’nde kabinde oy kullanırken video çekmiş ve Instagram’da paylaşmıştı. Erdoğan’a ve AKP’ye oy bastığı videoyu paylaşırken Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketlemişti. Türkiye Cumhuriyeti kimliğinde de ‘Davoud Ghaffari’ adını kullanıyor. İstanbul ili, Şişli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Tutuklandı.

Davoud Ghaffari, zenginliğini sergilerken müşteri topluyordu. Vatandaş Ghaffari, 2023 seçimlerinde Erdoğan’a oy verdiği videoyu paylaşmıştı.

PUYAN’IN DOLAPLARI

Puyan Muhtari: İran’ın 2020’de gönderdiği bilgi notunda yasadışı bahis çetesinin tepesindeki isimlerden biri olduğu belirtilmişti. Kırmızı Bülten ile aranıyordu. İran’dan ayrıldıktan sonra Can Diego’nun liderliğindeki gruba dahil olmuştu. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Kağıthane Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Kimlikte adını Puyan Muhtari olarak değiştirdi. Vatandaş olduktan sonra ilk işi Rolls-Royce marka araçlarının plakalarını; ‘34 PYN …’ olarak değiştirmek oldu. Operasyondan önce yurt dışına kaçarak izini kaybettirdi.

Türkiye vatandaşı olan Niloofar Bahar, milyonlarca takipçisi olan hesaplarda yasa dışı bahis tanıtımı yapıyor, lüks otomobiller alıp satarak para aklıyordu.

KAĞITHANELİ NİLOOFAR

Niloofar Bahar: Puyan Muhtari’nin İranlı, fenomen sevgilisi. Instagram’da 5,3 milyon takipçisi var. Seksi pozlar ve videolar paylaştığı sosyal medya hesapları, çetenin yasadışı bahis sitelerine insanları yönlendiriyordu. Soruşturmada Puyan Muhtari, Can Diego ve diğer sanıklarla yoğun para trafiği tespit edildi. Türkiye vatandaşı olmuştu. İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Kağıthane Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Çetenin parasını aklamak için ultra lüks otomobilleri alıp satıyordu. Mesela; bir otomobili sevgilisi Puyan Muhtari’nin annesi Roya Koç’a 2020 yılında satıyor. Roya Koç aynı otomobili 2021’de kızı Nihan Zorlu’ya satıyor. Soruşturmada sürekli aile arasında kısa sürede satılan çok sayıda lüks otomobil tespit edildi. Niloofar Bahar, operasyondan önce yurt dışına kaçtı.

‘KOÇ’ SOYADINI ALDI

Roya Koç: Puyan Muhtari’nin annesi. Türkiye vatandaşı olduktan sonra Roya Koç adını aldı. Ankara ili, Altındağ ilçesi, Konsolosluklar nüfusuna kayıtlı. Porsche marka otomobilleri defalarca alıp satarak, hatta aynı aracı birkaç kez alıp satarak para akladığı belirlendi. 2021’de bir Porsche aracı satın alıp iki gün sonra satmıştı. Kara para akladığı belirlendi. O da operasyondan önce yurt dışına kaçtı.

‘ZORLU’ RASTLANTI DEĞİL

Nihan Zorlu: İran’daki adı Nikta Mokhtari, Puyan Muhtari’nın kız kardeşi. Türkiye vatandaşı olduktan sonra Nihan Zorlu ismini aldı. Annesi Roya Koç ile farklı soyadlarını kimliklerini gizlemek ve takipten kaçınmak için aldılar. Bu arada Türkiye’deki büyük sermayedar ailelerin soyadlarını seçmeleri elbette rastlantı değil. Nihan Zorlu da İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Kağıthane Mahallesi nüfusuna kayıtlı. İran Interpol’ü tarafından kırmızı bülten ile aranıyor. O da yasadışı bahis paralarını kurduğu şirketlerden çeteye aktardı, çok sayıda araç satışı yaparak kara para akladı. Yurtdışına kaçtı. Firari.

Atilla Zorlu: İranlı. Ahadi olan soyadını, Türkiye vatandaşı olduktan sonra ‘Atilla Zorlu’ ismiyle değiştirdi. Zorlu Group İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’yi kurdu. Çetenin para aklama faaliyetlerinde paravan şirketleriyle yer alıyordu. İstanbul ili, Şişli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı.

Can Tekin: Rahım oğlu Maryam’dan olma. İranlı. Türkiye vatandaşlığı alınca ‘Can Tekin’ ismini kimliğe yazdırdı. İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şenlik Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Can Diego ve Niloofar Bahar ile ortak olduğu şirketlerde 1 milyar TL’lik para hareketi vardı.

KOZANLI MARİNA

Marina Labuchidze: Sait Emir’in çetesinde yer alan Gürcistanlı tek kişi. Ancak o da Türkiye vatandaşı oldu. İsmini değiştirmedi. Adana ili Kozan ilçesi Bulduklu Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Sait Emir’e ait Afrocubanos Dans Okulu’nun ortağıydı. Bu dans okulunda para aklandığı ve Sait Emir’e şüpheli para transferleri olduğu için davanın sanıklarından biri oldu.

Mesut Aslan: İranlı ve Türkiye vatandaşı olduktan sonra bu ismi aldı. Can Diego ve diğer örgüt üyeleriyle yakın mali ilişkileri tespit edildi. Çete üyelerinden taşınmaz alım ve satımları iddianameye girdi. Halen aranıyor.

İstanbul Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede tüm çetenin vatandaş olduğu gerçeğine hiç vurgu yapılmadı. Ama şu tespit yer aldı: “Şüphelilerin… ülkemizin sağladığı yasal imkânlardan özellikle vergi barışı gibi düzenlemelerden faydalanarak yasadışı kaynaklarını meşru bir çerçeveye oturtma niyetleri görülmüştür.”

Sonuçta…

Vergi barışlarıyla Türkiye’ye davet edilen kara paranın bonusu gibi T.C. vatandaşlığı dağıtıldı. Ve ortaya ‘sonradan vatandaş çeteler’ çıktı.

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İRANLI ÇETE VE EMNİYET AMİRİ

Sait Emir ile birlikte eski İstanbul İstihbarat Emniyet Müdür Yardımcısı Şinasi Gençler tutuklandı. Kasım 2016 tarihine kadar Emniyet Amiri olarak görev yapan Şinasi Gençler, FETÖ tarafından iş insanları ve gazetecilerin yasadışı dinlenmesiyle ilgili davada da sanık olmuştu.

İranlı yasadışı bahis çetesiyle ilgili iddianamede Şinasi Gençler’in, şirketlerde ve para transferlerinde rol aldığı vurgulandı. Şinasi Gençler’in eşi de çetenin şirketlerinde çalışıyor gösterilmişti. İddianamede şöyle denildi: “Şinasi Gençler’in eski polis nüfuzunu kullanarak Sait Emir ve Can Diego adına soruşturma olup olmadığını sorgulattığı, ayrıcı Sait Emir, Can Diego, Deniz Aslan ve farklı yabancı kişilerin kimlik sorgulamalarını yaptırdığı… Sait Emir’e yakın çalıştığı, hesaplarını paravan olarak kullandığı, örgütün aklama faaliyetlerine katıldığı tespit edilmiştir.”