Buradaki Harvey’ler

Uluslararası sanat ve kültür arenasında #MeToo dalgası, yalnızca bireyleri değil, patriyarkal iktidarın kendisini sarsan sismik bir kırılmayı işaret etti. Harvey Weinstein’ın düşüşü, bir erkeğin değil, yıllardır süren cezasızlık rejiminin çöküşüydü. Batı’da bu süreç, kurumsal taahhütler ve etik protokollerle desteklendi; tartışmalı da olsa bir tür feminist restoratif adalet arayışı ortaya çıktı. Ancak bu deneyimler, farklı kültürel bağlamlarda sınırlarını gösteriyor. Türkiye örneği, bu açıdan öğretici. Buradaki ifşalar, Batı’daki gibi kurumsal dönüşüme ulaşamadı; bireysel cesaret ile yapısal direnç arasında sıkışmış, kırılgan bir sahneye dönüştü. Türkiye’deki ifşaların dağınıklığı strateji eksikliğinden değil, kasıtlı bir yalıtılmışlığın sonucu. Faili koruyan mekanizmalar, kayırmacı ağlar, hukukun etkinsizliği ve cinsiyetçi medya söylemleri nedeniyle sesler birleşemiyor. Her ifşa kendi mikrokozmosunda patlıyor; ancak kurumsal sessizliğin süngerimsi dokusunca nötralize ediliyor.

Türkiye’de de Weinstein figürlerlerinin varlığı kesin. Kültür-sanat dünyasında erkek egemen yapılar, kapalı kapılar ardındaki güç ilişkileri ve yıldırma/taciz pratikleri evrensel; Türkiye bundan muaf değil. Tiyatro, sinema, televizyon, edebiyat ve yayıncılık çevrelerinde yıllardır fısıltı gazetesiyle dolaşan, birçok kadının benzer deneyimler yaşadığını söylediği isimler var. Ama sistemli ve belgelenmiş biçimde ifşa edilmedi. Nedeni kurbanların sessizliği değil; medya düzeni, yargı mekanizmaları ve kültürel iklimin ifşaları taşımaya hazır olmaması. Ayrıca, kadınlar ifşa ettiklerinde ağır karşı kampanya, dava tehdidi ve meslekten dışlanma riskiyle baş başa kalıyor.

KARŞI-HEGEMONİK SÖYLEM

Audre Lorde, 20. yüzyılın önde gelen siyah feminist yazar ve aktivistlerinden biri. “Ustaların aletleri efendinin evini asla yıkamaz” uyarısı, ezilenlerin kurtuluşunu sağlayacak araçları, baskıcı düzenin araçlarıyla elde edemeyeceğini vurgular. Türkiye’de de benzer bir tablo var. Bireysel ifşalar, onları sömüren ve koruyan yapıyı dönüştürecek sistematik araçlardan yoksun bırakılıyor. Uluslararası deneyim, değişimin tekil çığlıkların ötesine geçen örgütlü bir karşı-hegemonik söylemle mümkün olduğunu gösteriyor. ABD’de Time’s Up’ın hukuki fonu ve İngiltere’de 1700’lerden kalma ‘master-servant’ hukuku örnekleri, feminist mücadelelerin kurumsal araçlarla nasıl desteklenebileceğini gösteriyor. Bu hukuk, başlangıçta işveren ile işçi arasındaki ilişkileri düzenleyen, işveren lehine bir sistemdi; bugün ise cinsel taciz davalarında işyerindeki güç ilişkilerini ve işveren sorumluluğunu kanıtlamak için kullanılıyor. Türkiye’de sorulması gereken sorular net. Sanat ve kültür alanındaki özgül şiddet biçimine karşı somut ve sürdürülebilir bir direniş mimarisi nasıl kurulabilir? Bağımsız doğrulama ağları, kendi etik kodlarını belirleyen feminist komisyonlar ve hukukun stratejik kullanımı mümkün mü?

Bu noktada Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın) filmi hatırlanmalı ve Netflix’te yayına giren film, Türkiye’deki ifşa dalgasıyla yan yana okunabilir. Emerald Fennell’in filmi, tekil bir kahramanlık hikâyesi üzerinden kadınların travmasını ve erkeklerin toksik kibirlerini görünür kılmanın ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Bireysel mücadele ve adalet arayışı, toplumsal yapının dönüştürülmesinin karmaşıklığını izleyiciye hissettiriyor. Cassie karakteri, rahatsız edici eylemleriyle erkeklerin kibirlerini açığa çıkarıyor ve izleyiciyi konfor alanının dışına çekiyor. Türkiye’deki ifşalar ile yapıyı dönüştürecek kolektif güç yaratılmadığı sürece sessizlik yeniden galip gelecek. Dolayısıyla asıl soru hâlâ yakıcı: Yalnızca bireysel kahramanlık hikâyelerini mi yaşayacağız, yoksa çakıl taşlarını bir araya getirip sesi büyütecek bir sele mi dönüştüreceğiz? Sessizlik, şiddetin en güçlü müttefiki; her ifşa, bu sessizliğe karşı atılmış kırılgan ama değerli bir isyan çakıl taşı. Mesele, bu taşları bir araya getirip yapıyı temelinden sarsabilmek.

"Tacize uğramayan kadın yoktur" derler... Benimki de Türkiye’deki ilk işimde, bir televizyon kanalında muhabirken katıldığım ilk film festivalinde başıma geldi. Ülkenin en ‘saygın’ sinemacılarından biri olarak görülen bir yönetmenin, havalimanında başlayan uygunsuz yorumları, festivaldeki atölyesinde yerli yersiz iltifatlara dönüştü. Bir akşam kalabalık bir mekânda, kolumu tutarak gömleğimin kolunu sıyırdı ve numarasını yazıp “Bu akşam beni buradan arayacaksın” dediğinde, öfke ve utanç içinde kaldım. Yanındaki ünlü bir isim ortamı yumuşatmaya çalışsa da yaşadığım güvensizlik duygusunu silemedi. O an festivaldeki eşine söylemek istedim ama cesaret edemedim. Bu deneyim, genç kadınların Türkiye’de sinema endüstrisinde yaşadığı sayısız taciz örneğinden yalnızca biri. Güç ve otorite pozisyonundaki erkeklerin, özellikle kariyerinin başındaki kadınlara yönelttiği bu sınır ihlalleri, mağduru küçük düşüren, utandıran ve çaresiz bırakan istismar dinamikleri yaratıyor. Bağrımızda yüzyılların öfkesi, yitirilen tüm kadınların çığlığı var. Beni gördün mü, onu binle çarp; bin kadın gördün mü, milyonla çarp. Unutulmasın; hiçbir hareket kadın hareketine benzemez. Çünkü o, suskunluğun kırılma sesidir. Ve o ses, artık durdurulamaz.