Burhaniye Kitap Fuarı açıldı

BirGÜN EGE

6. Burhaniye Kitap Fuarı’nın açılışı, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin sergilediği gösteriyle başladı. Yöresel ezgiler ve geleneksel danslarla renklenen performans izleyicilerden büyük beğeni aldı. “Bin Yıllık Tarihten, Bin Yıllık Kitaba” temasıyla düzenlenen fuar, beş gün sürecek kültür ve sanat yolculuğuna kapılarını açtı.

Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, “Onurlu Barış Lozan” başlıklı söyleşisinde Lozan Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti için taşıdığı hayati önemi vurguladı. Moderatör Behiç İstanbulluoğlu ise laikliğin bağımsızlıkla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Fuarın sürpriz konuğu usta şair Ahmet Telli, Ören Meydanı’nda şiirleriyle edebiyatseverlerle buluştu. Aynı akşam, yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi sahne aldı. Kendi edebi ve müzikal yolculuğunu şarkılar eşliğinde anlatan Kiremitçi, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Tuna Kiremitçi’ye sahnede kemanıyla Müge Alpay eşlik etti.