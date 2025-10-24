Burhaniye’de 3 bin zeytin ağacının hasadı başladı

BirGün EGE

Burhaniye Belediyesi, 70 binin üzerinde zeytin ağacına hayat veren topraklarda yeni hasat sezonuna başladı. Belediye bünyesindeki yaklaşık 3 bin zeytin ağacının hasadı, belediye personeli tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Erken hasat ve soğuk sıkım yöntemleriyle üretilen zeytinyağları, www.burbelzeytin.com adresi üzerinden 5 farklı ambalaj seçeneğiyle uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Erken hasat zeytinyağlarına tadım yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Hem üreticilerimizin emeğinin karşılığını artırmayı, hem de Burhaniye’mizin adını kaliteli zeytin ve zeytinyağıyla birlikte marka haline getirmeyi sağlıyoruz” dedi.