Burhaniye’de bir kreş daha hizmete açılıyor

BirGün EGE

Burhaniye Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve kadınların iş hayatına katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen projelere bir yenisini daha ekliyor. Nur Çakıroğlu Albak ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Gündüz Bakımevleri’nden sonra bu yıl 3’üncü kreş de belediye bünyesinde hizmete açılacak.

Burhaniye Belediyesi Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi; 3, 4 ve 5 yaş gruplarına yönelik 6 sınıf, yemekhane, oyun-etkinlik alanı, uyku odası, çocuk parkı ve geniş bahçesiyle hizmet verecek. 120 çocuğa ikinci bir yuva olacak gündüz bakımevi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında kapılarını açacak.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Önceliğimiz, asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına cüzi ücretlerle kreş hizmeti sunmak. Kadınların iş hayatına katılabilmeleri için desteğimizi sürdürüyoruz. Okul öncesi eğitim veren gündüz bakımevlerimizde çocuklarımız hem güvenli bir ortamda eğitim alacak, hem de yaşıtlarıyla keyifli vakit geçirerek sosyalleşme imkânı bulacak” dedi.