Burhaniye’de Halk Market hizmete girdi

BirGün EGE

Yurttaşların ihtiyaçlarına uygun fiyatla ulaşmasını sağlayan Burhaniye Belediyesi Halk Market; kasap, şarküteri, bakliyat, kahvaltılık, zeytin, hijyen ürünleri ve unlu mamuller gibi ürün yelpazesiyle ekonomik ve kaliteli alışveriş sağlıyor. Halk Market, Mahkeme Mahallesi, Taylı Caddesi’ndeki 8 Eylül Çarşısı’nda.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Zorlu ekonomik koşullarda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Uygun fiyatla hizmet veriyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Burhaniye adıyla duyurmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.