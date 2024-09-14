Bursa'da mahalleliden "Maksat 114" tepkisi: "Cemaat izlenimli yapıları mahallede istemiyoruz"

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Altınşehir mahallesinde bulunan Maksat 114 adlı mekânla ilgili olarak mahalle Veli-Der Bursa Şubesi ve çok sayıda mahallelinin katılımıyla açıklama yapıldı.

Mahalle sakinlerinden Nagehan Yiğitöz tarafından okunan açıklamada, geçen sene lüks, büyük ve görkemli bina olarak inşa edilen Maksat 114'ün başlangıçta bir kafe olarak hizmet vereceği duyurulduğu ancak, zaman içinde bu mekânın sadece erkeklerin girişine açık olduğu ve özellikle Cuma akşamları büyük sohbet toplantıları düzenlediği belirtildi. Mahalle halkı, bu durumun semtlerinin ruhuna uymadığını söyledi.

"GERÇEK NİYETLERİN FARKINA VARACAK KADAR AYDINLIK DÜŞÜNCELİ İNSANLARIZ"

Mekanın faaliyetlerine dair mahalle halkının tepkilerini dile getiren Yiğitöz, "Maksat 114; eğer anlatılanlardaki gibi yapıyorsan, reşit olmayan çocuklarımızı anne-babalarının haberi ve izni olmadan, onları kendi mekanına götürecek ya da çağıracak yetkiyi sen kimden aldın? Onlara rehberlik ve öğretmenlik yapacak ehliyeti sana kim verdi? Unutma ki, biz Altınşehirliler aslında senin ne yapmak istediğini ve modern izlenimi vermeye çalıştığın görünümünün altında yatan gerçek niyetlerin farkına varacak kadar aydınlık düşünceli insanlarız." dedi.

"MAKSAT 114 ALTINŞEHİR'DEN AYRILSIN"

Veli-Der Bursa Şubesi ve Altınşehir halkı, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Nagehan Yiğitöz, açıklamada, "Çocuklarımızın, ailelerinin izni olmadan böyle bir mekânda bulunmaları doğru değil. Bizler, tarikat ve cemaat yapılarına karşı duyarlıyız ve Maksat 114'ün Altınşehir'den ayrılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamada, çocukların akıl ve bilimin ışığında, sadece okullarında aldıkları eğitim doğrultusunda yetiştirilmesi gerektiği belirtildi. Mahalle sakinleri ve Veli-Der, Maksat 114'ün bir an önce semtten ayrılmasını ve çocukların güvenliğini korumak için gerekli adımların atılmasını istediklerini ifade ettiler.

"MAKSAT 114 MAHALLEMİZİ TERKET"

Mahalle halkının ve Veli-Der Bursa Şubesi'nin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz, ellerinizi çocuklarımızdan çekin.

Değerli Basın mensupları, Demokratik kitle örgütleri temsilcileri, sevgili Bursalılar ve komşularımız,

Sakin ,nezih ve huzur dolu semtimizde geçtiğimiz sene lüks, büyük ve görkemli bir bina inşa edildi.Önceleri bir kafe olarak hizmet verileceği söylense de bir süre sonra durumun hiç de öyle olmadığı anlaşıldı.İlk önce oraya sadece erkeklerin girebildiğini gözlemledik.Sonraları da özellikle Cuma akşamları önemli bir kalabalıkla sohbetler düzenlendiğini öğrendik.Adı ise ‘Maksat 114’müş.Bizim semtimizin ruhuna uygun olmayan bir yer olmadığını anlamıştık.Ama bizi en çok öfkelendiren şey, pek çok komşumuzun anlattığı iddialar oldu.Komşularımızın anlattıklarına göre, Maksat 114’ten çıkan bazı kişiler Altınşehir’imizdeki okulların önüne, çocuk parklarına gidiyor, buralarda ve bu gibi ortamlarda çocuklarla bir şekilde iletişim kuruyor, daha sonra o göz kamaştırıcı binalarına gitmeye ikna ediyorlarmış.Tabi buraya gelen çocukları ilk başta çok güzel karşılıyor, play station oynatıyor, yeme-içme konusunda cömert davranıyorlarmış.Kısaca çocuklara kendilerini sevdirme konusunda çok uygun bir ortam yaratılıyormuş.En sonunda da kendi dünya görüşlerine göre çocukları etkilemeye çalışıyor, kendi istedikleri gibi bir insan olmalarını sağlayacak şeyler anlatıyor ve yaptırıyorlarmış.Şimdi o zaman Altınşehir halkı olarak soruyoruz: Maksat 114; eğer anlatılanlardaki gibi yapıyorsan, reşit olmayan çocuklarımızı anne-babalarının haberi ve izni olmadan ,onları kendi mekanına götürecek ya da çağıracak yetkiyi sen kimden aldın? Onlara rehberlik ve öğretmenlik yapacak ehliyeti sana kim verdi? Unutma ki,biz Altınşehirliler aslında senin ne yapmak istediğini ve modern izlenimi vermeye çalıştığın görünümünün altında yatan gerçek niyetlerin farkına varacak kadar aydınlık düşünceli insanlarız.

Arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki, bizim ülkemizdeki tarikat ve cemaatlere kapılar ardına kadar açılıyor, onlara her türlü olanaklar sağlanıyor.Yine çoğu yerde tanık oluyoruz ki, buralarda hepimizi en derin bir şekilde sarsan şeyler yaşanıyor.Çocuklara ,gençlere karanlık ,çağdışı fikirlerini aşıladıkları yetmezmiş gibi ,defalarca medyaya yansıyan şiddet ,baskı ,istismar ve intihar olayları oluyor.Bu ülkede dehşet içinde yaşayarak hatırladığımız gibi bundan sadece bir kaç sene önce ordu ve devlet içinde sinsice gizlenen gerici bir cemaat yapılanmasının darbe girişimini yaşadık.Bir gecede 250’yi aşkın insan hayatını kaybetti, insanları tanklar ezdi, meclis bombalandı.Bu girişimin ardından yaşananlar ise hiç birimizin için iyi olmadı.Kaybeden yine halkımız ve memleketimiz oldu, ülkemiz yıllarca yıl geriye gitti.Fethullahçılar denen bu cemaate de bunlar yaşanmadan önce kimse toz kondurmuyordu, hizmet hareketi deniliyor, ne kadar yardımsever ve hayırsever insanlar olduğu konuşuluyordu. Gerçek yüzlerini ise artık herkes biliyor.

Biz Altınşehirliler laikliğe sonuna kadar inanır ,Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı çağdaş bir yaşamın gereklerine göre yaşarız.Herkesin dinini ve inancını başka insanların yaşamlarına müdahale etmediği sürece özgürce yaşamasını da sonuna kadar savunuruz.Fakat Maksat 114’ün böyle davranmadığını düşünüyoruz.Bu yüzden de bir an önce kendilerine aslında hiç uymayan Altınşehir’den gitmelerini istiyoruz. Tarikat ve cemaat izlenimi veren hiç bir yapılanmayı ,yanıbaşımızda görmek istemiyoruz.Biz Altınşehirli anne ve babalar olarak çocuklarımızın hurafelere göre değil, akıl ve bilimin ışığında yetişmesini istiyoruz.Onlara gittikleri okullardaki aldıkları eğitim dışında kimsenin bizim irademizin dışında eğitim vermeye kalkmamasını, okullardaki öğretmenleri dışında kimsenin rehberlik yapma cüretinde bulunmamasını istiyoruz.

Bu yüzden bir kere daha haykırıyoruz:Maksat 114 Altınşehir’i terket.Çocuklarımıza da ,hayallerimize de ,umutlarımıza da sahip çıkacağız, geleceğimizi kazanacağız."