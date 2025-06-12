Bütçe açığına yeni formül: Trafik cezaları!

Bulut Can OKUDUCU - Siyasetçi

AKP bayramda yollara kurduğu tuzak radarlar vasıtası ile bütçe açığını kapatmaya çalışıyor. 2024 yılında 50 milyar TL’ye yakın trafik cezası tahsil edilirken, 2025 yılının ilk yarısında trafik cezalarından gelen tutar şimdiden 50 miyar TL’yi aştı. Yüksek trafik cezalarının yanı sıra yanlış park edildiği için çekilen araçların otoparklardan alınması da yurttaşlar için için ayrı bir maliyet oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı 24 Aralık 2019 tarihinde yayımladığı genelgede ‘‘Park yasağını uymayan araçlara trafik cezası kesilecek ancak trafik düzenini ve güvenliğini etkilemiyorsa, araç çekiciye yüklenip otoparka götürülmeyecek’’ şeklinde uyarıda bulunmuştu. Bu kararın aksi yönde bir uygulama aynı tarihten itibaren başladı!

2019 yılına kadar Trafik Vakfı’nın gerçekleştirdiği araç çekim faaliyetleri İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa’da 2020 yılından itibaren Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yapılmaya başlandı. 2019’da Trafik Vakfı, İstanbul’da 156 çekici araç ile hizmet verirken şu anda Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı yüzlerce araç İstanbul sokaklarında araç çekiyor.

2019 yılında İstanbul’da günde 1000-1500 araç çekilirken, 2025 yılında bu sayı 15 bine ulaştı. Yediemin otoparkları, çekilen araçlarla dolup taşıyor. İstanbul’da sayısı 100’e yaklaşan yediemin otoparklarının her birine günlük ortalama 150 araç çekiliyor. Bu toplamda 15 bin civarı aracın trafik çekicileri tarafından taşındığını gösteriyor. 5 yılda artan sadece çekilen araç sayısı değil. Araç çekici hizmeti olarak Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na aktarılan para araç başına 1.215 TL’ye çıktı. Mesafeye bakılmaksızın bu ücret tahsil ediliyor. Trafik cezası 993 TL ve ek olarak otopark ücreti de bu tutara ekleniyor. Bir çekicinin maliyetini çıkarması için 7 araç çekmesi yeterli. 7 aracı çok kısa mesafede birkaç saat içinde toplayabiliyor. Bunun üzerinde toplanan tutar Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın kasasına giriyor. Hem de bu tutarlar için fatura kesilmiyor. Ödeme yaptığınızda size fatura verilmediği gibi, web sitesinden ilgili alana sorgulama yaptığınızda da fatura alma imkânınız yok. Sistem çalışmıyor. İstanbul’da araç çekici hizmetlerinden günlük 18 milyon TL, yıla vurduğumuzda yaklaşık 6 milyar 500 milyon TL gibi bir tutar vakfın kasasına giriyor. Vakfın tek gelir kaynağı da bu değil. Karayolları Trafik Kanunu 131.maddesine göre Sürücü Belgeleri Hizmet Bedeli, 6136 Sayılı Kanun ve Yönetmelik gereği silah ruhsatı bedelleri, bağışlar, yardımlar diyerek uzayan bir liste var. Tüm bu gelirler ve mecburi bağışlar ile birlikte Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın yılık geliri 10 Milyar TL’yi aşıyor. Bu tutar kamuoyuna yansıyan bilgiler ile hesaplanan tutar.

Vakfın web sitesinde gelir kalemleri başlıklar halinde yazılmış fakat araç çekici hizmetleri direk vakıf tarafından değil iştiraki olan Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılıyor. Sürücü belgesi hizmet bedeli veya silah ruhsatı bedelleri işlem başına alındığı için resmi olarak hesaplanabiliyor fakat çekilen araçların büyük kısmına fatura kesilmediği için yatırılan milyarlarca tutar hem kayıt dışı kalıyor, hem de vakfın usulsüz bir uygulama yaptığını ortaya koyuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yıllık tüm mal ve hizmet alımı tutarından yüksek bir tutar Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı aracılığı ile toplanıyor ve vergiden muaf olması sebebi ile ayrıcalıklı bir statü ile bu bütçe kullanılıyor. Trafik cezalarını ödemekte güçlük çeken vatandaş fahiş fiyat ödediği araç çekici hizmet bedelinin nereye gittiğini bilmiyor. Türkiye’de kısıtlı şekilde yapılan iç denetimden kaçınmak için vakıflar ve şirketleri aracılığı ile toplanan tutarlar için Sayıştay denetimi de gerçekleştirilmiyor. AKP iktidarı trafikteki araçlara ceza vermek için değil ayrı bir gelir kalemi olarak sistem kurmuştur. Araç çekicileri ve radarlar bu sistemin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ekonomideki darboğazı, yine vatandaştan dolaylı yollardan aldığı paralarla aşmaya çalışmaktadır.