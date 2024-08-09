Bütçe dostu Ferahlı Büfe yeniden hizmete başladı

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal hayata dokunmaya, dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in ilk görev döneminde yepyeni bir düzenleme ile kente kazandırılan Ahmet Ferahlı Parkı’nda yer alan büfe yeniden hizmete açıldı. Ferahlı Parkı’nda açılan Ferahlı Büfe’de çay 5 lira, su 3 liradan satılmaya başlandı.

Ferahlı Büfe’nin açılması ve belirlenen fiyatlar başta emekliler olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Ekonomik koşulların giderek ağırlaştığı, alım gücü düşen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra sosyalleşirken de yaşadıkları zorluklar sebebiyle Ferahlı Büfe’de başlatılan uygulama vatandaşları memnun etti. Kısa bir süre önce emekli vatandaşlara yönelik Ferahlı Kafe’de başlatılan yüzde 20 indirimin ardından Ferahlı Büfe yurttaşların yüzünü güldürdü.

Efes Selçuk’ta yaşayan her kesimin sosyal hayata dâhil olmasını önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Yaz mevsimin en sıcak günlerini yaşıyoruz. Hal böyle olunca dışarı çıkmak daha önemli bir gereksinim haline geliyor. Ancak bilindiği üzere her geçen gün derinleşen ve vatandaşın alım gücüne darbe vuran bir ekonomik tablo var karşımızda. Biz de düşündük, bir süredir kapalı olan Ferahlı Büfemizi hizmet kalitemizden ödün vermeden uygun fiyatlarla yeniden açalım dedik. Efes Selçuk’a hayırlı, vatandaşlarımıza afiyet olsun” dedi.