Bütçe her zaman siyasi tercihlerle hazırlanır

Enflasyon ile “mücadelede”, kamu harcamalarının kısılması ve bütçe açıklarının azaltılmasına yönelik çağrılar, gündemin vazgeçilmezi oldu. Bu çağrılar sıklıkla teknik ve nesnel zorunluluklar olarak sunulmakta, kamu maliyesi alanında atılması gereken adımların “bilimsel” olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddiaların ardında, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin belirli bir toplumsal tasavvur ve siyasal tercihler dizisi yer almaktadır.

Bütçe, yalnızca gelir ve gider kalemlerinin sıralandığı bir muhasebe tablosu değildir. Aksine, bu belge iktidarın toplumsal sınıflar ve gruplar karşısındaki konumlanışını, kimlerin taleplerini karşıladığını, kimlerin korunmaya değer bulunduğunu ve kimlerin göz ardı edildiğini açıkça yansıtır. Dolayısıyla kamu harcamalarına ve bütçe açıklarına dair tartışmalar, teknik değil doğrudan politik bir nitelik taşır.

Türkiye’de bütçe, uzun süredir toplumun geniş kesimlerinin temel ihtiyaçlarını ikinci plana iten bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Emeklilere açlık seviyesinin yarısına yakın bir aylık “uygun” görülürken, ayrıcalıklı bürokratik kesimlerin konforu ve itibarı kamu harcamalarının dokunulmaz alanı olarak korunmaktadır. Bu çelişki, yalnızca ahlaki bir tutarsızlık değil; aynı zamanda yapısal bir sınıf ayrımının tezahürüdür.

Tasarruf çağrıları, sınıfsal bir ayıklama aracına dönüşmüş; bütçe açıkları gerekçe gösterilerek toplumun en kırılgan kesimlerinden feragat beklenirken, aynı anda büyük ölçekli rant projeleri ve yüksek maliyetli bürokratik harcamalar sorgulanmaksızın sürdürülmektedir.

Özellikle Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yürütülen projeler, bütçe üzerinde ciddi bir yük oluşturmaktadır. Geçiş garantili otoyollar, yolcu garantili havalimanları ve doluluk garantili hastaneler gibi projelere yapılan ödemeler, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de kamu kaynaklarını ipotek altına almaktadır. Kur bazlı yapılan bu ödemeler, dövizdeki artışlarla birlikte katlanmakta.

Bütçenin sadece gider tarafı yok, bir de gelir ayağı var. Bunun da konuşulması gerekir. Vergi politikaları üzerinden bakıldığında da benzer bir adaletsizlik kendini göstermektedir. Türkiye’de kamu gelirlerinin büyük bölümü dolaylı vergilerden elde ediliyor. Bu vergiler, gelire göre değil, tüketime göre alındığı için düşük gelirli yurttaşlar üzerindeki yük daha ağır oluyor. Oysa vergi adaleti, yüksek gelir gruplarının daha yüksek oranlarda vergilendirilmesini gerektirir. Bu kapsamda servet vergisi, artan oranlı gelir vergisi, kentsel rantın ve finansal kazançların etkin biçimde vergilendirilmesi gibi düzenlemeler, hem kamu gelirlerini artırabilir hem de toplumsal eşitsizliklerin giderilmesine katkı sunabilir.

Ancak bu tür düzenlemeler, iktidarın tercihleri doğrultusunda yıllardır gündem dışı bırakılmaktadır. Bunun yerine tüketim üzerinden alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerle kamu gelirleri artırılmaya çalışılmakta, bu da bütçenin yükünü daha fazla emekçi sınıfların sırtına bindirmektedir.

Dolayısıyla, bütçe açıklarının nasıl kapatılacağı sorusu, yalnızca teknik değil, normatif bir sorudur. Kimden fedakârlık isteneceği, hangi harcamalardan kısıntıya gidileceği, hangi gelir kalemlerinin artırılacağı soruları, doğrudan sınıfsal ilişkileri ve güç dengelerini ilgilendirir.

Bir bütçe, hangi kesimlerin yaşamını sürdürebilmesi için ne kadar kaynağın ayrıldığını, hangi taleplerin meşru görüldüğünü ve hangi çıkarların kamusal gerekçelerle örtüldüğünü gösteren bir siyasal belgedir. Bütçe açıklarını kapatmak adına yapılan her tercih, bir sınıf pozisyonunun ifadesidir. Emekçilerin sosyal yardımlarında kesintiye gidilirken, büyük sermaye gruplarına sağlanan vergi muafiyetlerinin ve teşviklerin devam ettirilmesi, bu tercihin en açık göstergesidir.

Bütçede, kimler için açık verildiği ve kimlerin yük altına sokulduğu sorularını gündeme getirmedikçe, gerçek bir mali kontrol ve toplumsal adaletten söz etmek mümkün değildir.

Kamu kaynaklarının dağılımı, “teknik bir konu” değil; aynı zamanda demokrasinin, yurttaşlık haklarının ve sosyal adaletin de temel göstergesidir. Bu nedenle bütçe, sadece bir mali belge değil, bir toplumun değerlerini ve önceliklerini yansıtan bir aynadır. Bu aynaya bakmak, yalnızca sayılara değil; aynı zamanda o sayıların arkasında gizlenmeye çalışılan hayatlara, eşitsizliklere ve tercihlere bakmak demektir. Ve o tercihler sorgulanmadan, ne gerçek bir tasarruf mümkündür ne de toplumsal refahın adil biçimde inşası.