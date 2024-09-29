Büyük Ana: Büyük Dişil’in esrarengiz döngüsü

Bekir Demir - Editör

Bir varmış, bir yokmuş…

Mitlerde, Tanrıça figürleri ve tasvirlerinde kendini dışavuran insan psikesine içkin bir ilk-imge Büyük Ana arketipi. Tarihöncesinden günümüze Büyük Dişil’in hikâyesi bu. Her hikâye kadar gerçek, her hikâye kadar uydurma; tam da bu yüzden esrarengiz bir döngü. Kâh Tanrıça veya iblis kâh bir kapı veya resim kâh bir ağaç veya kap olarak kendini gösteren bir beliriş onunki. Yalnızca tarihöncesi insanın mit ve simgelerinde değil, rüyalarımız, fantezilerimiz ve sanat eserlerimizde bizimledir bu arketip.

Büyük Ana’yı okumak, arketipler ve imgelerle dolu patikalarda mitlerle çevrili bir yolculuğa çıkmak gibi. Jung’un kolektif bilinçdışısının Büyük Dişil’in serüveni yoluyla tarihsel döngüselliğinin seyri bu aynı zamanda. Her ne olursa olsun, bu Büyük Çember karşısında, temel veya dönüştürücü karakterinin kimi zaman bir rahmet kimi zaman bir gazap oluşuyla, büyük bir huşu duygusuyla kuşattığı bir okuma deneyimi. Rüya olması güzelliğinden bir şey eksiltir mi?

YGGDRASİLL, EDDA’LARIN DÜNYA AĞACI.

JUNG’UN ENTELEKTÜEL VÂRİSİ

Büyük Ana daha ilk sayfasında okuru bir saygı duruşuyla karşılar: “Dost ve Usta, Jung’a”. Her ikisi de Yahudi olan Alman psikolog Erich Neumann (1905-1960) ve eşi Julie, Nazilerin iyice dişlerini bilediği vakitlerde 1933 yılında Tel Aviv’e göçmeden önce Zürih’te yolculuklarına bir yıl ara verirler. Felsefe doktorasına sahip tıp eğitimini tamamlamış ancak psikoterapist olarak pratik deneyimden yoksun olan Neumann, burada hem bu imkânı hem de Carl Custav Jung’la tanışarak dostluk kurma fırsatını bulur. Freud’un üzerinde etkisine rağmen, yaşamına yön veren temel figür –antisemitizm tartışmaları yüzünden kimi zaman araları açılmış olsa da– Jung’tur.

Neumann’a göre hastaları kişisel geçmişlerine hapseden Freud, bireyin ve insanlığın kaderinde annenin belirleyici önemini asla keşfedememiştir. Kabalizm ve Yahudi mistisizmi çalışmış, Der Anfang (Başlangıç) adında bir romanla birlikte Kafka üzerine bir kritik yazacak kadar edebiyatla ilgili olan Neumann için simya ve okültizm metaforlarıyla Jung’un sistemi çok şey ifade ediyordu: insanlığın ilkel psişik dünyası ve mitoloji dünyasının kesiştiği arketiplerde kendisini gösteren insan ruhunun yaratıcı bir güç olarak ortaya çıkışı.

YERALTI DÜNYASININ ÖLÜM VE DÖNÜŞÜM KABI.

ANAERKİLLİK MİTİ Mİ?

Neumann Büyük Dişilin arketipik-psişik dünyası ile kültür terapisinin temelinin atılmasını birlikte düşünür. “İnsanlığın maruz kaldığı tehlikelerin bir kısmının psikenin anaerkil dünyasıyla artık dengelenemeyen erkek zihninin tekyönlü ve ataerkil bilinç gelişiminden kaynaklandığını” söyler. Bireyin psişik bütünlüğünü geliştirmesinin ancak Batı toplumunun dişil dünyayı da kapsayan bir senteze varmaya mecbur olduğunu ekler. Ona göre insanlık bilinçsiz bir "üroborik" durumdan, Büyük Ana çağına doğru, ego özgürleşmesinin ataerkil kültürlerine doğru evrilmiştir.

Bu kısa yazının da temelini oluşturan Camille Paglia’dan özetleyecek olursak: Evvel zaman içinde, barışçıl, refah ve huzur içinde, eşitlikçi yaşayan anaerkil toplumların varlığından, şiddeti, savaşı, hiyerarşileri ve ekonomik eşitsizlikleri icat eden erkeklerce farklı bir evreye geçildiği şüpheli. Tarihöncesi tanrıça sanatının dünya çapında yaygınlığı, Bachofen’in (d. 1815) ilk toplumların tam anlamıyla kadınlar tarafından yönetilen anaerkil toplumlar olduğu sonucuna varmasına yol açar; Jane Harrison ve Campbell’in ardıl katkıları da bunu besler. Anaerkil bir okumanın uygarlığa sunduğu bir şey var mı gerçekten? Her ne şekilde olursa olsun, Neumann’ın teorisini arketipik psikolojiye büyük bir katkı olduğu inkâr edilemez.

Kısaca Büyük Ana, Antikçağdan Rönesansa kadar çarpıcı ikonlar ve resimlerle, dünya kültüründeki tanrıça figürlerinin soyağacını ve sembolizmini açımlıyor. Benim de yayına hazırlıkla katkıda bulunduğum bu eser, Hermann Hesse’nin Ağaçlar’ı, Sigmund Freud’un Totem ve Tabu’su gibi birçok önemli çevirinin yanında Neumann’ın da hocası ve dostu Carl Gustav Jung’un Dört Arketip çevirilerinden tanıdığımız Zehra Aksu Yılmazer çevirisi ve Devrim Çetinkasap editörlüğünde okurunu bekliyor.