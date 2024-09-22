Büyük Kuşatma’dan aydınlık hayallere

Yalnızca Ege’nin değil, ülkemizin en güzel kentlerinden birinde düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali ile açılıyor sonbaharın festival mevsimi. Ayvalık’ın hemen ardından Adana Altın Koza, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, İzmir’de düzenlenecek ‘Film Ekimi’ ile Antalya Altın Portakal, Ekim sonunda da İzmir’de Film ve Müzik Festivali’nde buluşacak sinema tutkunları. Ayvalık, belki de bu festivaller arasında en özgünü. Çünkü Balıkesir ve Ayvalık Belediyelerinin sınırlı desteğinin yanı sıra kentin iş insanları tarafından desteklenen bir festival... Ne yazık ki, Türkiye’nin başka kentlerinde bu desteği bulmak mümkün değil. Elbette İstanbul dışında... Bu, İstanbul dışındaki kentlerimizin iş insanlarının burjuva kültürünü hazmedememiş olmalarının bir göstergesi olabilir mi? Evet, bazılarının kendi müzeleri, sanat merkezleri vardır ama kentin sanat ortamına ve sanat insanlarına destek vermeyi gereksiz görürler. Kayseri’den Gaziantep’e, Bursa’dan Kahramanmaraş’a hangi Anadolu kentine giderseniz aynı gerçek yüzünüze çarpar. Ayvalık modelinin başka kentlerimize de örnek olmasını dileyerek, festival programında yer alan filmlere geçebiliriz.

Ayvalık programında bu yıl sinemamızdan esaslı bir seçki yer alıyor. Festival Yönetmeni Azize Tan’la danışmanı Fatih Özgüven’in hazırladığı programda yer alan filmlerden “Büyük Kuşatma” ile başlayalım. Çünkü bu film, Festivalin tek ödülü olan ‘Yeni Bir…’ ödülünün sahibi oldu. Filmi ve bu ödülü veren Mey Diego’yu kutlamadan geçmeyelim. Ne de olsa, eskilerin dediği gibi “marifet iltifata tabidir”... Her yıl farklı bir dalda öne çıkan bir sanatçıya verilen ödül bu yıl “Büyük Kuşatma”nın kurgusunu yapan Sinan Kesova’nın oldu. Filmin aynı zamanda yönetmeni ve -Arda Ekşigil ile birlikte- ortak senaristi olan Kesova jenerikte adını üç kez geçirmemek için kurguda bir mahlas (Lisa Aksel Ayhan) kullanmış.

KUŞATMA ALTINDA

Sinan Kesova filminde bir ailenin bireyleri arasındaki çatışmayı konu alıyor. Odak noktasında bir holding patronu var. Artık emeklilik yaşı gelmiş, titiz ve çalışanlarına karşı sorumluluk sahibi bir patron. Özel yaşamı ise travmalarla dolu. İlk eşinden ayrılıp ikinci kez evlenmiş ama ikinci eşi hastalanıp ölünce yapayalnız kalan, ailesini bir araya getirme çabaları sonuçsuz kalan bu iş adamının bencilliğine tahammül edemiyor çocukları… İkinci eşinden olan erkek çocuk annesinin hatırasına sadık kalmamakla itham ediyor babasını. Çocukluk yıllarını ikinci anne ile geçirmek zorunda kaldıktan sonra Fransa’da kendi yaşamını kuran kızının sevgisini kazanmayı başaramayan baba, kendisini kuşatma altında hissediyor. Çocuklarsa baskıcı bir babanın kuşatması altında yaşamlarını sürdürüyor. Kimin kimi kuşattığı sorusu ile baş başa kalıyoruz film bittiğinde.

“Büyük Kuşatma”nın oyuncuları alkışı hak ediyor. Kendi değerlerine bağlı, genç kuşakları anlamakta yetersiz kalan patron/baba rolünde Alp Öyken inandırıcı ve etkileyici. Dolunay Soysert, Yiğit Sertdemir ve sevgilisi akademisyen rolünde Asiye Dinçsoy da baba ile bıçak sırtı ilişkilerini ustalıkla yorumluyorlar. Kesova - Ekşigil ikilisinin senaryosu klişelere yüz vermeden, mizahi dokunuşlarla aktarıyor bir burjuva ailesinin iç çatışmalarını. Bu yıl İstanbul Film Festivali’nde En İyi İlk Film Ödülünü kazanan “Büyük Kuşatma”nın meziyetlerinden biri de klişelere pabuç bırakmaması; filmdeki karakterleri güçlü ve zayıf yanlarıyla yansıtmayı başarması. Böylelikle her hangi bir karakterle duygudaşlık kurmak yerine öyküyü belli bir mesafeden takip etmemizi sağlıyor.

BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL

Bu yıl sinemamızın gözde temasının aile olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. İzlediğim filmlerin pek çoğunda aile sorunları başroldeydi. Bir kısmını önümüzdeki festivallerde izleyeceğimiz için onlardan söz etmeyeceğim. Ama bu yıl İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu ve iki başrol oyuncusuna ortaklaşa verilen En İyi Erkek Oyuncu gibi önemli ödüller kazanan Vuslat Saraçoğlu’nun “Bildiğin Gibi Değil” filmine değinmeden geçemem. Gerek dünya sinemasında, gerekse bizim sinemamızda birçok kez ele alınmış bir konudan yola çıkan, ailedeki bir ölümün ardından, yıllardır bir araya gelmemiş aile bireylerinin buluşmasını anlatan film, incelikler içeren gerçekçi senaryosu (Vuslat Saraçoğlu) ve usta yorumcular aracılığıyla anlatıyor öyküsünü. Serdar Orçin, Alican Yücesoy ve Hazal Türesan’ın oyunculuklarını, Meryem Yavuz’un görüntü yönetimini, Naim Kanat’ın kurgusunu özellikle vurgulamak isterim. Farklı karakterlere sahip aile bireylerinin karşılaştıkları sorunlar karşısındaki tepkileri ne kadar farklı olursa olsun, aralarındaki sevginin gücünü koruduğunu gösteriyor Vuslat Saraçoğlu. Filmi kendi memleketi Tokat’ta çekmiş ve o kentten uzakta yaşasa da gönül bağını hiç koparmadığını hissettiriyor bu filmde. “Borç” filmi ile başarılı bir çıkış yapan Saraçoğlu’ndan gelecek yeni sürprizleri bekleyeceğiz.

BABALAR VE ÇOCUKLARI

Sinemamız bu yıl merceğini aileye odaklamış dedik ya, birkaç örnek daha verelim. Bunlardan biri, Aslı Özge’ye Berlin’de FIPRESCI ödülü kazandıran “Faruk” adlı yeni filmi. Gerçek kişilerden (başrolde Aslı Özge’nin babası Faruk bey var) ve gerçek olaylardan (kentsel dönüşüm ve etkilediği toplumsal ilişkilerden) yola çıkan yönetmenin belgeselle kurmacayı buluşturan biçemine ve mizah duygusuna daha ilk uzun metrajlı filmi “Köprüdekiler”den bu yana aşinayız. Bu kez de çok başarılı bir yapımla geliyor karşımıza. Özge’nin Festivalde gösterilen diğer filmi “Kara Kutu”yu izleme şansım olmadı, ama Berlin’de çektiği Almanya-Belçika ortak yapımı bu filmde de kentsel dönüşüm sorununa değindiğini biliyorum ve ilk fırsatta izlemek arzusundayım.

Geçen yıl Adana Altın Koza Festivali’nde En İyi Film seçilen “Karganın Uykusu”nun yönetmeni Tunahan Kurt, İstanbul’da En İyi Film seçilen “Yurt”un yönetmeni Nehir Tuna, filmlerinde baba-çocuk ilişkisine farklı açılardan yaklaşan yönetmenler. Ama, “Yurt”un ana teması bununla sınırlı değil. Kışla ile cami arasına sıkışmış bir toplumda baba otoritesi altında büyüme sancıları yaşayan, kimliğini arayan bir çocuğun öyküsünü anlatıyor Tuna. Şematizmden yakasını kurtaramayan bu iddialı filmdense, “Bildiğin Gibi Değil”in ve “Faruk”un samimiyetini yeğliyorum kendi payıma. Aileyi odak noktasına koyan filmler arasında, Ayvalık’da gösterilmeyen ama yılın en iyileri listemin en başına koyabileceğim Zeki Demirkubuz’un “Hayat”ının da yer aldığını vurgulamadan geçmeyelim. Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” ve Reha Erdem’in “Neandria”sı Ayvalık programında yer alan başarılı yerli yapımlar arasındaydı. Bu filmlerden başka yazılarımda söz etmiştim… Yeni yapımlardan Ozan Yoleri’nin “Başlangıçlar”ını ve Mete Gümürhan’ın “Beraber”ini ise izlemek için sabırsızlanıyorum.

HAYALLERİMİZ AYDINLIKTIR

Ayvalık’ın dünya sineması seçkisinde de çok iyi filmler vardı. Bazıları başka festivallerde de karşımıza gelecek. “En Sevdiğim Pastam” adlı İran filminden söz etmiştim Berlin Festivali dönüşü. Tıpkı o filmde oluğu gibi, katı gerçeklerle baş edebilmek için hayallerine sarılan insanların öyküsünü anlatan -bu yıl Cannes’da Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan- Payal Kapadia’nın “Aydınlık Hayallerimiz”ini Ayvalık’ta izleme şansım oldu. Hint sinemasının ustası Satyajit Ray’in şiirsel gerçekçiliğinden izler taşıyan ve gelenek baskısı altında ezilen kadının konumunu duyarlı bir dille anlatan film, farklı kuşaklardan üç hemşirenin öyküsünü anlatıyor.

Farklı dillere ve dinlere sahip bir toplumda ayrımcılık hastalığına dikkat çeken, hümanist ve de feminist bir film bu. Ama sınıfsal sorunları, insani değerleri hiçe sayan kapitalist sistemin aç gözlülüğünü, kentsel/rantsal dönüşümün tükettiği yaşamları göz ardı etmiyor. Mumbai’nin (eski adıyla Bombay’ın) çılgın kalabalığında mutlu olmaya çalışan bireylerin karşısına dikilen engellere değinirken, sevginin ve kadın dayanışmasının gücünü vurgulamaktan geri durmuyor. Kuşatma altındaki toplumlarda hayallerine sığınan bireylerin ne kadar çok ortak yönü olduğunu görüyoruz. İran’da, Hindistan’da ya da Kolombiya’da, nerede yaşarsak yaşayalım, kuşatmaları yarmak için ilüzyondan, hayallerden kurtulmamız gerekmiyor mu?

Ayvalık Film Festivali’nde bugün son gün. Burada yaşama ya da festivale katılma şansına sahipseniz, öğle seansında Matthew Rankin’in “Evrensel Dil”ini, sonra Berke Baş’ın önemli belgeseli “Dar Geçit”i, akşam da Boris Lojkine’in “Süleyman’ın Hikayesi”ni ya da Mohammad Rasoulof’un “Kutsal İncirin Tohumu”nu izlemenizi öneririm. Ayvalık’ta değilim derseniz, üzülmeyin bir gün bu filmler kentinize de gelecek…