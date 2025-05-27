Büyük skandalı örtüyorlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de cari açığın önemli kısmının işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandığını belirterek Ağustos 2023’te kota uygulaması getirdi. İşlenmemiş altın ithalatında aylık 12 bin ton kotası var. Böylece İstanbul Altın Borsası’nda bu ithalatı yapma yetkisi olan çoğunluğu yandaş şirketler büyük servetler kazandı. Kota sonucunda Türkiye’deki altının bir kilosu, Dubai’deki bir kilo altından 5 bin dolar daha pahalı hale geldi. Bu da altın kaçakçılığı furyasını başlattı.

9 Ekim 2024 tarihinde eski AKP Bolu milletvekili, geçmişte üç bakanlıkta bakan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Metin’in altın kaçakçılığı skandalını duyurduk. Fatih Metin, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcılığı, Ekonomi Bakan Yardımcılığı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Fatih Metin

20 Eylül 2024’te Fatih Metin, eski özel kalemi Yunus Emre Morkoç ile Dubai’den İstanbul Havalimanı’na dönmüştü. Fatih Metin’in refakatinde İstanbul Havalimanı’ndaki VIP Salonu’nu kullanan Yunus Emre Morkoç’un valizinde 60 kilo kaçak altın yakalanmıştı. Bu skandalı duyururken ek bir bilgi paylaşmıştık: İstihbarat birimleri, ikisi eski milletvekili, üçü halen milletvekili olan Cumhur İttifakı’ndan 5 ismin VIP’den altın kaçakçılığı yaptığını tespit etmişti.

Yunus Emre Morkoç

Haberimizin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, özel kalemi Hasan Doğan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya VIP’den altın kaçakçılığının incelenip rapor hazırlanması talimatı verdiğini duyurmuştuk.

Raporda; MHP’nin Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in altın kaçakçılığı yaptığı anlatılıyordu. Ayrıca mal varlıklarında büyük artış tespit edilmişti. Bunun üzerine bu milletvekilleri MHP’den istifa ettirildi. Biri eski AKP milletvekili, ikisi eski MHP milletvekili, biri halen MHP milletvekili 4 isim hakkında da VIP’ten altın kaçakçılığı yaptıkları yönünde iddialar vardı. Hatta bir ismin, 128 kez Dubai’den İstanbul’a VIP salonunu kullanarak kaçak altın getirdiği belirlenmişti.

Ancak bu somut tespit ve delillere karşın Adalet Bakanı, kendisine yöneltilen bir soru üzerine soruşturma olmadığını duyurdu. Yani; AKP ve MHP’li isimler suç işleyince yargının ceza istemediğini ilan etti.

Bu sırada Fatih Metin’in eski özel kalemi Yunus Emre Morkoç hakkında Gaziosmanpaşa Savcılığı tarafından açılan soruşturmanın kapatılması için Ankara’dan yoğun baskı yapıldığına dair iddiaları gündeme taşıdık.

Ve bu skandalın ortaya çıkmasının üzerinden 7.5 ay geçti. İBB soruşturmalarında dalga dalga operasyonlar yapan yargı, VIP’ten altın kaçakçılığı skandalıyla ilgili dosya kapağını kaldırmadı. Yunus Emre Morkoç, hakkındaki soruşturmada ne iddianame hazırlandı ne de takipsizlik kararı verildi. Büyük skandal, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ndeki bir rafta unutulmaya terk edildi. VIP’ten altın kaçıran AKP ve MHP’li yeni ve eski milletvekilleri hakkında da hiçbir soruşturma açılmadı. Böylece bu kişilerin altınları kime teslim ettiği karanlıkta bırakıldı, bu kaçakçılık faaliyetinin arkasındaki şebeke de gizlendi. Bilgiler sadece Saray’a sunulan ve özenle gizlenen raporda kaldı.