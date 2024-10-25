Büyükşehir’den çiftçiye 45 tonluk yem desteği

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl hububat üretim sezonunun kurak geçmesine, rekolte düşüşlerine ve fiyatların düşük seyretmesinden dolayı üreticilerin yaşadığı zorlukları hafifletmek ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak amacıyla büyükbaş hayvanlara yapılacak flake yem desteği için ihtiyaç duyulan arpayı doğrudan çiftçilerden satın almaya başladı.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üreticilerin yerel ekonominin temel taşlarından biri olduğunun altını çizdi.

Başkan Çavuşoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerimizin emeğini karşılıksız bırakmamak için ilk etapta 45 ton 200 kilogram arpayı doğrudan üreticimizden satın alıyoruz. Bu alımlar sayesinde hem çiftçilerimizin gelirini artırmayı hem de büyükbaş hayvancılığa yönelik flake yem desteği sağlamayı amaçlıyoruz. Üreticimizi desteklemek, yerel ekonomimizin güçlü kalması için büyük önem taşıyor. Bu proje ile hem çiftçimiz hem de kentimiz kazanacak” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Ömer Faruk Kayhan da, kendilerine destek olan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Meşakkatli bir iş, arpamızı Büyükşehir Belediyesi alıyor. Hazırladık, ürettik, çok para kazanmıyoruz ama yine de Allah bereket versin. Başkanımıza bize destekleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

Çiftçi Hüseyin Cahit Kayhan ise “Bu sene arpalarımız Büyükşehir Belediyesine nasip oldu. Destekleri için teşekkür ediyoruz. Her sene desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.