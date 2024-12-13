Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya ipek dokunuşu

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'in Çamlı Mahallesi'nde bölge sakinlerine ipek böcekçiliği eğitimi verdi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından verilen eğitimlere mahalle sakinleri ve Güç Birliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk ile Marmaris Kadın Girişimcileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yörük katıldı Üreticilere ücretsiz dağıtılan dut fidanlarıyla bölgede ipek böcekçiliğinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor. 2023’te Muğla’da 77 üreticiye 205 kutu ipek böceği dağıtımı gerçekleştirildi. Bir kutu ipek böceğinden sezon boyunca 35-40 kilogram yaş koza elde ediliyor. KOZABİRLİK de alım garantisi veriyor..

Muğla GüçBirliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk ise "Küçük adımlarla başladığımız bu projeyi ilerleyen dönemde daha geniş alanlara yaymak istiyoruz” dedi.

Marmaris Kadın Girişimcileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yörük, “Bir geleneği canlandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Çamlı Mahallesi Muhtarı Kenan Öztürk, "Çilek ile anılan mahallemizin artık ipek böcekçiliğiyle de tanınmasını umut ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Serkan Yılmaz, “İpek böcekçiliği bölgemizde kadim bir gelenek. Ancak bu gelenek genç nesiller tarafından unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bizler hem eğitimlerle hem de ücretsiz dut fidanı desteğiyle bu üretim modelini yeniden canlandırmak için çalışıyoruz. İpek böceklerinin tek besin kaynağı dut ağacı olduğundan, bu ağaçları yetiştiricilere temin ediyoruz” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ipek böcekçiliği projelerinin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Tarihimizde önemli bir yere sahip olan ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak istiyoruz. İpek böcekçiliği düşük maliyetle yüksek kazanç sağlayan, çevre dostu bir üretim modeli. Üreten kadınlarımızın ellerinde ipek böcekçiliği Muğla’da yeniden önemli bir gelir kapısı olacak.”