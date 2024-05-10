Büyükşehirden Kuşadası’nda yol hamlesi

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi Atatürk Caddesi’nde sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı. Turizmin önemli ilçelerinden olan Kuşadası’nda gerçekleştirilen çalışma, yurttaşlardan da tam not aldı.

Planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, sıcak asfalt seriminin ardından şerit çizgileri ve yol işaretlemeleri yaparak caddeyi; yayalar ve sürücüler için daha konforlu hale getirerek kullanıma açtı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Kent genelinde çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyor, yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü Hızlı bir şekilde yapılan çalışmalarla, yollarının yayalar ve sürücüler için çok daha kullanışlı hale getirildiğini belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.