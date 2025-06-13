Büyüyoruz dediler, aç kaldık

Bu yazıyı yazmak için bilgisayarın başına geçtiğimde önce M. Şimşek’in dün katıldığı televizyon programında söyledikleri üzerine yazmayı düşündüm. Açıklamalarının çözümünü okuduktan sonra kayda değer bir şey olmadığını gördüm: Program çalışıyormuş, yan etkileri elbette olacakmış, satın alma gücümüz artacakmış, kirayı yok sayarsanız aslında enflasyonda fena değilmiş filan. Program sunucusu sormamış ama biz buradan soralım: “yan etkiye” kim maruz kalıyor, ya da cebimizdeki para miktarı artmıyorken ve fiyatlar artıyorken satın alma gücümüz nasıl aratacakmış? Kira ödemek zorunda kalanlar bunu nasıl yok sayıp hesap yapsınlar?

Gelin ben size “yan etkiye” maruz kalan bir grubun, çiftçilerin durumunu anlatayım:

Hani şu çokça övülen büyüme var ya… Kimse sormuyor: Neyle, nasıl büyüyoruz? Raflarda ithalat, tarlada iflas, hanede açlık varken neyin büyümesi bu? Dünya Bankası, Türkiye’nin büyüme tahminini güncellemiş. “0,5 puan yukarı!” diyorlar. Oysa köyler küçülüyor, çiftçiler borçta boğuluyor, gıda üretimi düşüyor. Rakamlar iştah kabartıyor, ama halk hâlâ diyette.

Çiftçi artık toprağı değil, borç faizini biçiyor. Tarlada ekilen buğday değil, vadeli borç. Gübreyle mazotun yarışı çoktan bitti; buğday start çizgisinde hâlâ debeleniyor. TMO her yıl fiyat açıklıyor ama üreticiye düşen tek şey: iç çekmek. O fiyatlar ne toprağı doyuruyor ne çiftçinin karnını. 2020’den bu yana buğday altı kat artmış ama gübre roketle gitmiş, mazot turbo vites. Tarla artık kâr değil, kredi doğuruyor. Bu tabloya “rekor fiyat” diyenlerin tek mahsulü var: algı.

Türkiye’de artık tohumdan çok borç filizleniyor. Gençler köyden göçüyor, tarla nadasa değil kaderine bırakılıyor. Ahırda hayvan yok, rafta güven yok; kırsalda sessizlik, şehirde açlık kol geziyor. Bu sadece bir tarım meselesi değil; toprağın değil, aklın terk edildiği bir rejim arızası. Şimdi çıkıp 'kredibiliten yok' diyorlar. Çiftçinin elinde ne fide kaldı ne hayal; geriye kalan tek şey, borçla ekilmiş bir hüsran tarlası.

Sofrasına kıymet biçilemeyen bir ülkenin ekonomisine puan biçenler var. Onlar için tablo yeşil; çünkü sayfada görünen grafiktir, kasabada görünen yıkım değil. Oysa hakikat başka yerde: Sadece tarlalar değil, gıdaya güven de çöküyor. Tarımsal destekler kısılıyor, üretim planı yok, yerli üretici zincir marketlere mahkûm. O zinciri kıracak kamucu bir politikanın izi bile görünmüyor.

Mehmet Şimşek ise çıkıp “sürdürülebilir büyüme” diyor. Evet, büyüyor: Borç yükü, yoksulluk, tarımsal çöküş… Hepsi sürdürülebilir şekilde büyüyor. Ve tüm bunlara rağmen hâlâ aynı masaldan okumaya devam ediyorlar.

Bir zamanlar ulusun bekası toprağa bağlıydı, şimdi o topraklar imara, çiftçi de borca gömüldü. Tohum yerine tabela diken bir düzende, tarım artık güvenlik değil, unutulmuş bir dipnot. Ama şu unutulmasın: Bu ülkede ne üretim planı var ne gıda güvenliği. Ve bu resmi çizenler için mesele zaten halkın doyması değil; verilerin tokluğu.