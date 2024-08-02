Caddeyi trafiğe kapattı, sanatı sokağa taşıdı

BirGün EGE

Balıkesir’in en işlek caddelerinden biri olan Milli Kuvvetler Caddesi’ni, hafta sonları 11.00- 23.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatarak vatandaşların rahatça ve güvenle alışveriş yapmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sanatı sokağa taşıdı. Caddenin girişine sahne kurularak Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının yetenekli sanatçıları; Ezgi Abacı, Metin Durgutlu, Cihangir İncemen ve Umut Ayral tarafından muhteşem bir konser gerçekleştirildi. Birbirinden güzel şarkılara eşlik eden yurttaşlar, aileleriyle ve arkadaşlarıyla birlikte güzel bir yaz akşamı geçirdiler.

Balıkesir’in; böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu ve konserden çok memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, her hafta konserlerin devam etmesi temennisinde bulunarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkürlerini ilettiler. Gerçekleştirilen konserde, Büyükşehir Konservatuarından Halk Müziği Sanatçısı Osman Çiçek sahne aldı. Yerel sanatçılara destek verilmesinin öneminden bahseden yurttaşlardan Seher Gül, “İsteriz ki böyle türkü geceleri daha çok olsun. Daha çok türkü konserleri olsun. Çünkü biz bunu çok özledik. Balıkesir’de bu tür faaliyetlerin daha çok olmasını istiyoruz” dedi.