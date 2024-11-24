Çadır tiyatrosu

■ Politika Kolektifi

Tek adam rejimi her açıdan dökülüyor. Hunharca gerçekleştirilen çocuk ölümleri, kadın cinayetleri, çöken sağlık sistemi, yok edilen eğitim sistemi iflas etmiş yargı; siyaset alanını ortadan kaldıran tutuklamalar, kayyum atamaları; artan yoksulluk derinleşen ekonomik kriz. Bütün bunların üstünü örtmek için mafyadan bile medet uman bir iktidar olma hali.

Yenidoğan çetesinin yargılanmaya başladığı günlerde, altın kaçakçılığı çetesinin varlığı gün yüzüne çıktı. Altın kaçakçılığının parçası olan üç milletvekili bu konuda tek bir cümle söylemeden “inceleme mucibince” duyurusuyla MHP’den istifa ettirilirdi. Ucu MHP Genel Merkezi’ne kadar uzanan siyasi cinayetin yargı eliyle kapatılmasının ardından, altın kaçakçılığı da Bahçeli-Erdoğan görüşmesi içinde ele alınarak, istifalarla kapatılıyor.

Bu bile bir süredir sağdan sola tüm medyamızı kaplayan “Bahçeli ile Erdoğan arasında bir çelişki mi var?” sorusu üzerinden yürüyen spekülasyonların ne kadar anlamsız olduğunu ortaya koymaya yetiyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin ittifak yeminleri bir yana, birbirine suçlarla bağlanmış bir ittifakta ayrılığın olmayacağı ortada. Dahası böyle bir suç ortaklığı üzerine yükselmiş olan iktidarın sürdürülmesi için de yapmayacakları hiçbir şey olmadığını tahmin etmek de zor değil.

Bugün olup bitenin arkasındaki temel faktör iktidardan düşme korkusudur. Türkiye’nin içine sürüklendiği çoklu kriz ortamında her gelişme iktidarın daha da güç yitirmesine yol açıyor. Özellikle ekonomik krizin etkileri iktidarın arkasındaki halk desteğinin hızla eridiğini ortaya koyuyor.

O yüzden Ortadoğu’da Amerikan planı içinde yer kapmaya çalışırken de içerde Kürt sorunu etrafında yeni bir aldatma oyunu kurarken de yapılmak istenen şey, kendilerinin de açık biçimde söylediği üzere “ömrü vefa ettiğince” Erdoğan’ı başkanlık koltuğunda tutmak. Bu yolla da çözülen rejimin tahkim edilerek, bütün geri dönüş yollarını kapatmak.

Kriz derinleştikçe çözümsüzlük de derinleşiyor. İktidarın bu noktada koyu bir baskı rejimi kurma doğrultusunda attığı adımlar çoğalıyor. Tutuklanan ve soruşturmaya uğrayan muhalifler, yerel yönetimlere ardı ardına atanan kayyumlar gündelik-olağan uygulamalara dönmüş durumda.

İktidarın planı çok net. Sınırlarının iktidar tarafından çizildiği, seçimlerin ve parlamentonun göstermelik hale geldiği baskıcı ve otoriter bir rejim. Eğer seçimlerden farklı bir sonuç çıkarsa kayyumlarla, kaldırılan dokunulmazlıklarla, uydurulmuş davalarla rakiplerin devre dışı bırakıldığı göstermelik bir “demokrasi” oyunu. Hatta ana muhalefet partisine kimin üye olacağının MİT raporları tarafından belirlendiği bir tek adam rejimini bütünüyle kurumsallaştırmak.

İktidarın bu hesabının karşılık bulup bulmayacağı ise kendisinden çok muhalefet tarafından tayin edilecek. Mevcut iktidarın çeşitli manevralarla iktidarını korumaktan başka bir yolu yoktur. Şaşırtıcı olan çeşitli muhalif kesimlerin de iktidarın bu manevralarının dümen suyuna kapılmasıdır.

DEVLET AKLI (!)

Her fırsatta “devlet aklı devrede” denilerek Suriye’nin merkezinde olduğu bir plan, iktidarın medyadaki sözcüleri tarafından paylaşılıyor.

Buna göre, bu sürecin merkez üssü Türkiye değil, Suriye ve Ortadoğu olacak. Kürtlerle Ortadoğu’da “büyük ittifak” kurulacak. Irak’tan Rojava’ya Kürt özerk alanları, Türkiye’nin parçası haline gelecek. PKK tasfiye edilecek, bunların karşılığında da “Öcalan dışarı çıkartılacak ve Erbil’de yaşayacak”. Bütün bunlar iktidar medyasınca fetihçi bir milliyetçi atılımla birlikte, ABD ve İsrail planını boşa çıkartacak bir düzen değiştirici hamle olarak sunuluyor.

Ortada Kürt sorununun çözümü ve demokratikleşme gündeminin olmadığı da bu şeklide de ortaya konuluyor. Ortadoğu’da İsrail’in bölgeye yaydığı savaş eşliğinde, ABD’nin yeni bir Ortadoğu düzeni arayışı biliniyor. Başkanlık koltuğuna oturmak için gün sayan Trump’ın, oluşan yeni kabinesiyle birlikte, İsrail’in agresif müdahalelerini derinleştireceği de malum.

Bu şekilde, İran’ın bölgedeki etkinliğinin kırılması ve İsrail’in Körfez ülkeleriyle birlikte merkezinde olduğu yeni bir güç dengesinin oluşturulmasının hedeflendiği görülüyor. Bunun Suriye’deki karşılığının ise, Şam’ın etki alanının daha da sınırlandırılması yoluyla Rojava’daki Kürt özerk alanının güvence altına alınmasını içerdiği de paylaşılıyor.

Türkiye, emperyalizmin güdümündeki cihatçı politikalarla dahil olduğu Suriye savaşının sonunda, Ortadoğu denkleminin dışına sürüklendi. Bu da bir anlamda iktidarının kaynaklarını kaybetmesi anlamına geliyor.

BOP bağlamında Eş Başkanlık görevi ile iktidara taşınan Erdoğan, şimdi de Ortadoğu’da ABD’nin yeni planında kendine yer açmaya çalışacak. Şimdi, büyük bir atılım ve devlet aklı olarak sunulan ve Kürt sorununda çözüm olarak tartışılan şey de ABD ve İsrail planında yer kapmaktan, bunun için de Suriye’de Kürtlerle ittifak kurmaya çalışmaktan başka bir şey değil.

Bu şekilde üstlenilecek yeni rol üzerinden, Amerika’nın desteğini arkasına alarak iktidarının ömrünü uzatmaya çalışacak. Bütün hikâye bundan ibaret!

Kürt sorununa çözüm üzerinden bir demokratikleşme açılımı aldatmacası bir yana, tam aksine bu sürecin yeni baskılarla birlikte ilerleyeceğini kayyum atamalarına bakarak görebilmek mümkündür.

Bahçeli’nin her fırsatta, bir elinde tuttuğu sopayı işaret ederek, eğer karşılık bulamazlarsa daha sistemli bir şiddet dalgasının geleceği sözleri açılım gösterisinde kendisine yer bulamasa da asıl ciddiye alınması gereken noktayı oluşturuyor. Zira Erdoğan’ın seçilmek zorunda olduğu sözleri de bunun parçası.

SAHNENİN ARDINDAKİ SORUN

Son günlerde sahneye sürülen Rasim Ozan Kütahyalı aracılığıyla seçimli demokrasinin geride kaldığı, limitsiz ve sınırsız bir iktidarın bir devlet aklı olarak süreceği söyletiliyor. Bu söylemlerle Bahçeli’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt sorununu ve ekonomik krizi çözerek ölene kadar Cumhurbaşkanı kalması temennisi örtüşüyor. Bahçeli’ye Süleyman Soylu, Mehmet Uçum gibi isimlerden verilen destek de aynı kapıya çıkıyor. Tek adam rejimini kurumsallaştırarak sürdürmek.

Bu planın bir devlet aklı olarak sunulması ise bir parodi olarak görülmelidir. Neredeyse yüzyılı aşkın bir süredir inkâr politikaları üzerinde yükselen devletin aklı ne olmuştur da Kürt kardeşliğinin önemini kavramıştır. Devletin aklını başına getiren şeyin iktidarın korunabilmesi için yapılan bir manevra olduğu en akla yakın olasılıktır.

Ortaya dökülen kişiler düşünüldüğünde ne yazık ki ortada devlet aklından daha çok bir çadır tiyatrosu görüntüsü var. Rasim Ozan Kütahyalı yeni politikanın sözcüsü, Abdülkadir Selvi akıl hocası, Ufuk Uras arabulucusu, Nagehan Alçı habercisi Şamil Tayyar muhalifi vb. Bu nedenle Kürt sorunun çözümü çok açıktır ki “sahnedekilere” bırakılmayacak kadar önemli bir sorundur.