Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Avukat Sefa Yılmaz: Önemli olan avukat

Mahir KANAAT

İzmir Barosu, 19-20 Ekim tarihlerinde seçime gidecek. Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek genel kurulda İzmir Barosu için 4 aday yarışacak. Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı olarak yeniden yarışacak olan mevcut İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz’ın karşısında Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu’nun adayı Sercan Altunordu, İzmir Avukat Hareketi’nden Banu Aşkın İnce ve Mücadeleci Avukatlar Grubu’ndan Tacettin Çolak olacak.

Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı ve mevcut İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, BirGün’e konuştu. Üç dönemdir İzmir Barosu’nun kurullarında olduklarını dile getiren Yılmaz, “Üç dönemdir aynı zamanda İzmir Barosu’nun başkanlığındayız. Bu dönemde de herhangi bir sıkıntımızın olmayacağını ve İzmir Barosu'nun kurullarıyla birlikte başkanlığına tırmanacağı inancımızı bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

Avukat Sefa Yılmaz

EYLEMLERİMİZLE ALANDAYIZ

Seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yılmaz, “Bu esnada para yönetimini asla ihmal etmiyoruz. Elbette bir taraftan da ülkenin gündemiyle ilgili olarak basın açıklamalarımızda ve eylemlerimizde, sahada da, alanda da olmaya özellikle önem gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çağdaş Avukatlar Grubu'nun temel tarzının avukat odaklı ve laik demokratik sosyal hukuk devletinden yana bir tavırda olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bu tavır kadından yana, çevreden yana, çocuktan yana bir tavırdır. Çağdaş Avukatlar Grubu, önceliği avukata vermek üzere, bu sorunlar üzerinden de söyleyeceğini söyleyen, yapması gerekeni korkmadan ve biat etmeden yapan bir gruptur. Yaklaşık 50 yıllık geçmişinde her zaman insanı önceleyen, özgürlükleri önceleyen, savaşa karşı barışı savunan, ölüme karşı yaşamı savunan bir felsefeyle hareket etmiştir. Biz de aynı düşüncedeyiz ve aynı yolda devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN AVUKATTIR

Avukata karşı şiddetin ve itibarsızlaştırma çabalarının bugüne kadar hep karşısında olduklarını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Haksız yere tutuklanan, gözaltına alınan bütün avukatlarla ilgili üzerimize düşenleri yaptık. Avukatın her zaman yanında durduk. Hiçbir meslektaşımızı şu grup, bu grup diye ayırmadık. Başka bir siyasi görüşe sahip diye onların yanında olmamazlık etmedik, hepsinin yanında durduk. Bizim için önemli olan avukattır. Kimliği, kişiliği, siyasi düşüncesi önemli değildir.”