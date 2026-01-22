Çağlayan adaleti!

Hafta başında Çağlayan’da dört duruşma izledim. Pazartesi 13. Ağır Ceza’da Şükrü Genç ve İsmail Erdem, Salı 28. Ağır Ceza’da Nuriye Gülmen, daha sonra 25. Ağır Ceza’da gazeteci Elif Akyol ve Mehmet Saltoğlu, 26. Ağır Ceza’da ise Grup Yorum emekçisi Bahar Kızılaltun’un davaları vardı. Hepsini yazacağım ortak yönlerini de…

Sarıyer Belediyesinin önceki üç dönem başkanı olan Şükrü Genç, başkan yardımcısı İsmail Erdem ve çalışma arkadaşları 19 Ocak 2026’ta 13. Ağır Ceza’da yargılandılar. Suçları (!) Kazova Tekstil’de işçilerin üretip sattıkları kazaklardan bin adet alıp ihtiyacı olanlara dağıtmak! İddia makamı bu şekilde “terör örgütüne finansman sağlamak” ile suçluyordu Şükrü Genç ve arkadaşlarını… İki üç adet de bu suça karışmış ama şimdi elini kolunu sallayarak dolaşan “tanık” vardı.

Bir yıla yakın zamandır tutuklu olanlar 11. Duruşma sonunda alt sınırdan cezalar verilerek tahliye edildiler.

Şükrü Genç hariç!

Ona “özel muamele” yapılarak üst sınırdan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve yeniden Silivri’ye gönderildi. Meslek hayatım boyunca sıkıyönetim mahkemelerinde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde, ağır cezalarda, asliye cezalarda, sayısız dava ve duruşma izledim. Ama Çağlayan’daki duruşmaları öncekilerle kıyaslamak mümkün değil.

Sarıyer davasında avukat Hüseyin Cengiz savunmasına başlarken “Kazova Tekstil kooperatif kanunlarına göre kurulmuş bir ticari yapıdır ve halen de hakkında hiçbir savcılık soruşturması yoktur” dedikten sonra davanın belini kırdı:

-Eee o zaman yasa dışı örgüte yapılmış yardım nasıl olacak?

Aslında iddia makamının da bilgisinde olması gereken küçük detaylar da verdi:

-İtirafçı Ceyhun Bay, çocukluğundan itibaren suç işlemeye başlamış bir sosyopattır. Bu suç makinesine itibar ediyorsunuz da Sarıyer’i 15 yıl yönetmiş ve hakkında Sayıştay ve Danıştay soruşturması açılmamış Şükrü Genç’in beyanlarını neden dikkate almıyorsunuz?

Avukat Güliz Baykal “bu dava insanlığa yabancılaşma davasıdır” dedikten sonra şöyle devam etti:

-Ayrıca dosya gizli tanıklar tarafından yönetilen dosyadır. Bu şekilde yargılanmak Şükrü Genç’in itibarını zedelemez. Ama ülkemizin yargısı ağır biçimde yıpranıyor!

Avukatların tane tane ortaya koyarak çürüttüğü iddialara karşın, mahkeme heyeti işlenmemiş suçlara cezalar yağdırdı.

∗∗∗

20 Ocak 2026 Salı günü ise dünya adaletsizlik tarihine geçmeye aday, Nuriye Gülmen davası vardı. 28. Ağır Ceza Mahkemesine gelenler ancak salonun bir sırasını doldurabiliyorlardı. Eksik olmasınlar sivil polisler dinleyici olarak salonun yarısını doldurmuşlardı.

Akademisyen Nuriye Gülmen 5.5 yıldır Silivri Hapishanesinde tutuluyor. 10 yıl ağır hapis cezası verildi. Bu kadar ağır cezaya dayanak olan gösterilen en büyük kanıt dijital bir doküman… O dijitalin içinde bulunan sayfalar dolusu belge(!) İse SAHTE!

Yanlış okumadınız sahte! Kim söylüyor bunu: ADLİ TIP KURUMU!

Avukatlar Oğuzhan Topalkara, Cafer Çakmak, Direnç Yüksel ve Hakan Bozkurt, iddia makamı için kıpırdayacak yer bırakmadılar.

*Dijital dokümanlar sahte!

*İtirafçı tanık, Nuriye Gülmen’i bir kere gördüm. Bakkaldaydı. Ne yapıyordu? Bilmiyorum. Bu tanık ifadesiyle 5.5 yıl içerde tutulur mu?

*Diğer itirafçı tanıklar Barış Gürses ve Aykut Valavani beş senedir bulunamıyor. Siz onları bulamıyorsunuz diye Nuriye Gülmen ve Yasemin Kardağ tutuklu yargılanıyor.

*Ayrıca çocuk tecavüzcüleri, kadınları yarayalayanlar, gaspçılar tutuksuz yargılanıyor. İstiklal Caddesinde bir kadına tecavüz eden kişi 9.5 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor.

Nuriye Gülmen son sözlerini söylerken bir ayrıntıya dikkat çekti:

-Barış Gürses emniyet ifadesinde beni tanımadığını söylüyor. Ama buna rağmen sayın başkan, benim ve avukatlarımın olmadığı duruşmada Barış’a şöyle soru sormuşsunuz; yasa dışı örgüt içinde Nuriye Gülmen gibi başkalarını tanıyor musun? Sizin ağır ceza reisi olarak yönlendirici soru sormanız hukuk etiğine uygun mu?

Nuriye’nin yakaladığı bu ince ayrıntı duruşma tutanaklarında yok, ama benim notlarımda var. Nuriye 31 Mart’a kadar tutuklu kalmaya devan edecek!

Hem Şükrü Genç’i hem de Nuriye Gülmen’in mahkumiyetlerine dayanak olanları itirafçı tanıklar. Genel olarak başka davalarda da yer alanlara bakınca insan sormadan edemiyor:

-Bu kişiler yasadışı örgüt üyesi mi, yoksa Adalet Bakanlığının fedakâr personeli mi?

Dava içeriklerini ayrı bir yana koyarak bakarsak, yargılama tekniği olarak bu ismi çoktan hak ettiğini avukat arkadaşlar söylüyorlar:

-Çağlayan Adaleti!

∗∗∗

Nuriye Gülmen’den sonra 25. Ağır Ceza’da gazeteci Elif Akyol ve Mehmet Saltoğlu’nun yargılanması vardı. Onlar da yasadışı örgüt üyesi olmak suçu ile yargılanıyorlardı. Bu dava açılmadan da Elif üç ay tutuklu kalmıştı.

Peki yasadışı örgüt hangisi?

HDK! Yani Halkların Demokratik Kongresi… Elif söz aldığımda “ben gazeteciyim, HDK’ın toplantılarını düzenli olarak izledim ve yazdım” dedi:

-Ayrıca HDK’nın Eş Başkanı DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş’tır. Cumhurbaşkanı ile düzenli görüşmeler yapıyor. Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yapan yasadışı örgüt olabilir mi?

Acaba bu davaları açan savcıların ülke aktüalitesi hakkında yeterince ilgileri ya da bilgileri yok mu?

Neyse ki suç kanıtları 2013’lerde kalmış bu dava beraat ile sonuçlandı.

∗∗∗

Buradan çıkıp komşu salona geçtim.26. Ağır Ceza’da ise Grup Yorum emekçisi Bahar Kızılaltun’un davası vardı. Bahar’ın davasında da itirafçı vardı. Bahar’ı İdil Kültür Merkezi’ne gidip geldiğini görmüş! Bahar’ın bir suçu (!) daha var: OT TV’ye bir röportaj vermiş. Bu nedenle “tutukluluğunun devamına” diyerek yeniden hapishaneye yolladılar.

Bahar’ın eşi İleri Kızılaltun da 22 Ocak Perşembe günü saat:11.00’de Çağlayan 13.Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması var. Onun için Ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası isteniyor.