Cami projesi kimin ihtiyacına yönelik?

Gencay Serter

Her ideoloji, inanış veya aidiyet sahip olduğu ve temsil ettiği değerleri gündelik hayatta kalıcı kılmak ister. Bu anlamda zaman ve mekân bir ideoloji veya inanç sisteminin politikalarını ürettiği iki temel düzlemdir. Mekânda görünür olan temsiller ve bu temsiller üzerinden sürdürülen zamana yayılmış pratikler aracılığı ile ideolojiler, inançlar, aidiyetler kendilerini yaşamda kalıcı kılarlar.

Bu kurgu esas itibari ile ideolojiler ve inançlar için varoluşsal bir ihtiyaçtır. Lefebvre bu hususu Mekânın Üretimi adlı eserinde şu şekilde ortaya koymuştur: “Gönderme yaptığı, tarif ettiği, söz dağarını ve bağlantılarını kullandığı, kodunu içerdiği bir mekân olmasa bir ideoloji nedir?” Görüldüğü üzere Lefebvre, ideolojilerin mekânı biçimlendirdikleri ölçüde kalıcı olabileceklerini iddia etmektedir. Kadıköy’de yapılması düşünülen cami projesini de kent planlama disiplininin gereklilikleri ile bu kısa ideolojik arka plan çerçevesinde ele almanın yararlı olacağını düşünüyorum.

Kentlerimizde dini tesisler toplumsal ihtiyaçlardır ve elbette yerel yönetimler tarafından bu ihtiyaçlara cevap verilmelidir ve verilmektedir de. Birçok yerde cami, mescit inşası yapılmaktadır. Ancak her dini tesis için çıkmayan tartışma, bazı dini tesisler için geçmişte de çıkmıştır, günümüzde de çıkmaktadır. Bu tartışmaları izlediğimizde esas itibariyle çok net bir soru cevapsız kaldığı için toplumda bu dini tesislere ilişkin tartışmaların çıktığı görülmektedir:

Bu tesis ne kadar kentsel ihtiyaçlarımızla örtüşmektedir. İlla burada mı olması gerekmektedir?

BENZER DENEYİMLER KENT MİRASINI ZEDELEDİ

Geçmişte Melih Gökçek’in Ankara’nın tarihsel anlamda en önemli noktalarından biri olan Hergelen Meydanı içerisinde konumlanacak olan Melike Hatun Camii’ni sebep göstererek ülkemizde yarışmayla elde edilmiş İller Bankası Binası’nı gece yarısı yıktırıp, yıkıntılar üzerinde poz vermesi hatıralardaki yerini korumaktadır. İller Bankası binasını yıkmadan bile cami inşaatı yapılabilecekken Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi açısından önemi olan bu binanın yıkılıp üzerinde poz verilmesi açıkça bir ideolojik tavırdır. Alternatifi bulunabilecekken daha küçük ölçekli ve yaygın ibadethaneler ile konu çözülebilecekken ve hali hazırda civarda birçok mescit bulunuyorken sırf görünür olması için ölçeği ve konumu tartışmalı olan cami projesi hayata geçirilmiş bunun neticesinde Ankara, en önemli tarihi kent meydanlarından birini ve tarihi önemi çok büyük olan kentsel mirasını kaybetmiştir.

Çamlıca Camii tartışmalara konu olmuş bir diğer dini tesis yapısıdır. Bu yapı kent silüetinde görünürlüğü ön planda tutularak inşa edilmiş, fonksiyon ve ulaşılabilirlik açısından zafiyetleri olmasına binaen ortaya çıkmış tüm tartışmalara rağmen hayata geçirilmiş bir proje olmuştur. Bugün caminin cemaat tarafından kullanımı ulaşılabilirlik problemleri sebebiyle oldukça düşük seviyededir.

Her cami projesi değil ancak bu örneklerde de görüldüğü gibi gerekliliği net olarak açıklanamayan, kent üzerinde yıkıcı ve geri dönüşü mümkün olmayan etkiler yaratan projeler tartışma yaratmaktadır. Kentin en önemli meydanlarını, binalarını yok etmek pahasına sırf görünürlüğü ön planda tutarak yüksek kamu bütçeleri kullanılarak hayata geçirilen bu projeler çoğu zaman kentsel değerlerle kavga etme pahasına hayata geçirilmektedir.

Peki neden?

Bu sorunun cevabı içerisinde elbette ideolojik bir boyut vardır. Yerel ve merkezi otoriteler mekânsal düzenlemeler ile kendi yaşam biçimlerini, özünde kentsel bir ihtiyaç ve estetik bir değer olması beklenen camiler üzerinden hâkim ve görünür kılmak istemektedirler. Bu tutum da toplumda tartışma yaratmaktadır. Kentlerimiz için dini tesisler ortak uzlaşıyla elde edilmiş kentsel estetiğe katkı sunması gereken yapılar olması gerekirken; bu tür dayatmacı ve diğer kentsel ihtiyaçları hiçe sayarak yer seçimi yapılmış yapılar olmaları sebebi ile tartışılmaktadırlar.

PROJENİN KENTSEL GEREKLİLİĞİ TARTIŞMA KONUSU

Kadıköy’de hayata geçirilmesi düşünülen cami projesi de benzer sebeplerle günümüzde tartışma yaratmış bir projedir. Cami’nin yapılması düşünülen alan Kadıköy’ün en canlı ve yoğun şekilde kullanılan noktasında yer almaktadır. Öncesinde İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı kullanımında kalmasına rağmen doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan plan değişikliği ile cami alanına dönüştürülmüştür. Bu alanın etrafında hali hazırda birkaç yüz metre mesafede birçok cami ve mescit alanı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu durum projeyi kentsel gereklilik açısından tartışmalı hale getirmektedir.

Kadıköy Meydanı içerisinde yapılması düşünülen cami projesi de öncesinde saydığımız örneklerde olduğu gibi kentin en işlek ve yoğun bölgesinde mekânı ve gündelik hayat işleyişini değiştirmek isteği ile kentle adeta didişerek hayata geçirilmek istenen yıkıcı bir projedir. Bu zorlama nesnel kentsel bir ihtiyacın neticesinde değil mekânın ve yaşamın dönüşümünü hedefleyen ideolojik bir tavrın olduğunu bizlere göstermektedir.

Kadıköy rıhtım bölgesinde hayata geçirilecek bu proje ile İstanbul halkının zaten sınırlı olan açık ve rekreatif alanlarında ciddi bir azalış olacaktır. Cami alanı olması sebebi ile yakın civarında bulunan mekânlarda zaman içerisinde dönüşüm yaşanması da beklenen bir durumdur. Ayrıca unutulmamalıdır ki İstanbul yıkıcı bir depremi beklemektedir ve bu konu ile ilgili simülasyonlar korkunç bir resmi önümüze koymaktadır. Depremin yıkıcı etkilerinin beklendiği İstanbul’da açık alanlar korunması gerekirken; Kadıköy Meydanı gibi bir alanı kaybetmek hiç akıllıca bir tutum değildir.

6 Şubat depremlerinde acı şekilde bizlere gösterdi ki, deprem sonrasında yaralıların, evsiz kalmış binlerce insanın hayata tutunabilmesi için bu tür kentsel alanlar hayati derecede önemlidir. Buradan hareketle kentlerde yer seçiminde camileri belli bir yaşam tarzı veya ideolojinin mekânsal temsili olarak görmekten ve camileri mekânda hayatı dönüştürücü birer araç olarak kullanmaktan vazgeçmek gerekmektedir.

İSTANBUL HALKINA HAKSIZLIK

Kadıköy Meydanı gibi kentin çok kullanılan merkezi alanlarında toplumsal uzlaşıyla tüm kesimlerin kentsel ihtiyaçları gözetilerek çözümler aranmalıdır. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda rahatlıkla denilebilir ki Kadıköy’de yapılması düşünülen cami projesinin yeri yanlıştır. İbadethane ihtiyacı gerçekçi analizlerle araştırılmalı, ihtiyaç varsa daha küçük ölçekli ve yaygın yapılarla bu sorun çözülmelidir. Kentin en yoğun yerinde, açık alan sıkıntısı yaşanan bir bölgede hele hele yıkıcı İstanbul depremi giderek yaklaşırken kapalı ve ölçeği büyük bir yapının yapılarak kentin en kıymetli yerinde açık alanın kaybedilmesi kent planlama mantığı açısından yanlıştır ve İstanbul halkına yapılmış büyük bir haksızlıktır.