Can dostlar, Efeler’de güven içinde yaşayacak

BirGün EGE

TBMM’de kabul edilen ve yerel yönetimleri sokak hayvanlarını uyutmaya zorlayan yasayı eleştiren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, “Can dostlarımızı yaşatmaya yönelik çözümler üretilmeliydi” dedi. Başkan Yetişkin, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi ve kısırlaştırılmasını ücretsiz şekilde sağlayacak proje hakkında bilgi verdi.

Yetişkin, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme ve koruma konusundaki kararlılıklarını belirterek, “Can dostlarımızın sağlığı ve refahı için önemli bir adımı atmanın gururunu yaşıyoruz. Onların iyi koşullarda yaşaması öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu projeyle onların sağlık sorunlarını profesyonelce ele alacağız. Çeştepe Mahallesi'nde 12 dönümlük alanda merkezimizin inşası sürüyor. 171 metrekarelik kısmında ameliyathaneler, muayenehaneler ve ilaç odalarının yer alacağı merkezde uzman veteriner hekimler, sokak hayvanlarının tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini yapacak. Onların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyuyoruz” dedi.