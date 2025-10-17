Can dostlar için 42 ton mama üretildi

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı işletme onay belgesiyle faaliyet gösteren Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi yaklaşık 12 milyon lira değerinde 42 ton mama üreterek sokak hayvanları ve hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Uğur Uysal, “Tesisimize gelen balık, tavuk gibi gıda ürünlerinden kompost teknolojisi kullanarak mama üretiyoruz. Mamaları başta Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hayvan bakımevi olmak üzere 13 ilçemize ücretsiz ulaştırıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın destekleriyle bugüne kadar 42 ton mama ürettik. Bu konuda Türkiye’de ruhsat alan ilk belediyelerden birisiyiz, birçok belediyeye danışmanlık yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımıza her zaman destek olacağız” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, can dostların yaşam hakkını korumak ve sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Başkan Aras, “Can dostlarımızın beslenme ihtiyacına kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sunmak amacıyla faaliyet gösteren Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi, hem Muğla hem de ülke genelinde örnek bir model oluşturuyor. Tesisimizde üretilen mamalarla yalnızca ilimizdeki sokak hayvanlarına değil, mama desteğine ihtiyaç duyan diğer belediyelere de katkı sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, hayvan haklarına saygılı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla’mızın her köşesindeki can dostlarımız için mama üretimini kesintisiz sürdürecek, örnek projelerle bu alandaki öncülüğümüzü devam ettireceğiz” dedi.