Can dostlar için çalışmalar sürüyor

BirGün EGE

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki sokak hayvanlarının refahı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ocak ayında 639 can dostun muayene ve tedavisi gerçekleştirilirken 188 kedi ve 26 köpeğin de kısırlaştırma operasyonu tamamlandı. Sahiplendirme çalışmaları kapsamında ocak ayında 21 kedi ve 26 köpek yeni yuvasına kavuştu.

Çanakkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün daha iyi hizmet verebilmesi için hazırlanan “Can Dostlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi” projesinin inşaatı da sürüyor. Bu yıl içinde tamamlanması planlanan merkezin 550 metrekarelik bölümünde “İdari ve Tedavi Merkezi" yer alırken bunun yanı sıra tehlikeli ırklar için ayrı olmak üzere "Tekli Yaşam Padokları" ve oyun parkları da mevcut olacak. Merkezde 500 yetişkin köpeğin barınabileceği yaşam alanı da bulunacak.