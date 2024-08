Can dostlar için farkındalık sergisi

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi, sokaktaki sahipsiz sokak köpeklerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için fotoğraf sergisi düzenliyor. Can Dostlar Farkındalık Sergisine katılmak isteyen vatandaşlarımız sokaktaki sahipsiz can dostlarımızın fotoğraflarını çekip 07 - 14 Ağustos 2024 tarihleri arasında candostlar@mentese.bel.tr adresine gönderebilecek.

Gönderilen fotoğraflar, 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 18.00’de Menteşe Belediyesi Yalabık Parkı’nda sergilenecek. Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şehrimizin sessiz tanıkları, mahallemizin sevimli sakinleri can dostlarımıza dikkat çekmek için Can Dostlar Farkındalık Sergisi düzenledik. Buradaki amaç son zamanlarda daha çok ilgiye, sevgiye ve desteğe ihtiyacı olan can dostlarımızla ile ilgili farkındalık oluşturmak. Can dostlarımızı konu alan sergiye hemşehrilerimizin güçlü bir katılım göstereceğine inanıyorum. Biz öldüren değil, yaşatan belediye olacağız.”