Çanakkale'de atalık buğday ve arpa desteği

BirGün EGE

Çanakkale'de geçen yıl çıkan yangınlarda etkilenen üreticileri desteklemek için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen arpa ve buğdayların dağıtılması amacıyla düzenlenen programda Belediye Başkanı Muharrem Erkek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çanakkale'nin coğrafyası ve tarihi ile dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Erkek, “Çanakkale, doğanın bize sunduğu en güzel köşelerden biri, kültürün ve tarihin birleştiği bir şiirdir. Fakat ne yazık ki, bu eşsiz şehir son zamanlarda peş peşe çıkan yangınlarla tehdit altında. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir' sözünü hatırlatarak, doğamızın korunması için her birimizin büyük sorumluluk taşıdığını vurgulamak isterim” dedi.

Çanakkale'de çıkan yangınlar nedeniyle ormanların ve ormanlarda yaşayan canlıların büyük zarar gördüğünü ifade eden Başkan Erkek, “2023 yılında merkez ilçe sınırları içinde meydana gelen yangınlar, Mareşal Fevzi Çakmak Köyü Damyeri mezrasından başlayarak; Kayadere, Aşağı Okçular, Kızılkeçili, Yapıldak, Yağcılar, Kemel, Kalabaklı, Kurşunlu, Ulupınar, Belen, Saraycık köylerini etkileyerek büyük zarara yol açtı. Yine 2024 yılında Gökçalı köyümüz yangın felaketinden etkilendi. Başta merkez köylerimiz olmak üzere, ilçelerimizde çeşitli nedenlerle meydana gelen yangınlar sonucunda yüzlerce hektar ormanlık alan ve tarım arazisi kül oldu, pek çok hayvan da telef oldu” diye konuştu.

Başkan Erkek, geçen yıllarda çıkan yangınlardan etkilenen üreticileri desteklemek amacıyla atalık buğday ve yemlik arpa üretimi yapıldığını belirterek, “Bu zorlu süreçlerde, yangınların başladığı andan itibaren, çeşitli birimlerimiz koordineli şekilde çalışarak büyük özveriyle söndürme ve iyileştirme çalışmalarına destek verdi. Toplum olarak, zor zamanlarda birbirimize destek olmak, yalnızca sorumluluk değil, aynı zamanda insan olmanın bir gereği. Bu bilinçle, üretimin devamlılığının sağlanması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 110 dekarlık kendi arazilerimizde ürettiğimiz yaklaşık 30 ton atalık buğday ve yemlik arpa, yangından zarar gören ve hayvancılıkla uğraşan, 7'si kadın olmak üzere 68 merkez köy üreticimizle buluşturulacak” dedi.

Başkan Erkek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki programın ardından Kayadere Köyü'nü ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Atalık buğday ve yemlik arpaları yangından etkilenen üreticilerle buluşturan Başkan Erkek, geçmiş olsun dileklerini yineledi.