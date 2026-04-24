Çanakkale'de kent içi ulaşım güçleniyor

BirGün/EGE

Kent içi ulaşım konusunda çalışma ve yatırımlarına devam eden Çanakkale Belediyesi, toplu taşıma filosuna 13 yeni otobüs daha ekledi.

Kent içi ulaşımda daha konforlu hizmet sunabilmek amacı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Çanakkale Belediyesi 12 metrelik, 27 koltuk ve 76 ayakta olmak üzere toplamda 103 yolcu kapasitesine sahip 13 yeni otobüsü toplu taşıma filosuna kattı.

Otobüslerin tamamında, engellilerin de rahat ve güvenli kullanabilmesi adına rampa sistemi bulunuyor.

Çanakkale Belediyesi'nin filosuna yeni kattığı otobüslerin kente hayırlı olması dileğinde bulunan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne toplam 22 otobüsü filomuza dahil ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi.