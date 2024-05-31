Çanakkale parkları daha renkli

BirGün EGE

Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki paklarda gerçekleştirdiği yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında İsmetpaşa Mahallesi’ndeki parkta yenileme çalışmalarının sonuna gelindi.

Parktaki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapısal peyzaj düzenlemeleri de gerçekleştirildi. Eskiyen oyun grupları yenileriyle değiştirilirken, yeni oturma alanları da oluşturuldu. Bu arada İsmetpaşa Mahallesi’nde yer alan Hasan Koyuncu Parkı’nda da yenileme çalışmalarına hızla başlandı. Eskiyen oyun grupları ve zeminin sökümü ile başlayan çalışmaların ardından altyapı çalışmalarına başlanacak olan park, yeni düzenlemelerin ardından kentlilerin kullanımına sunulacak.