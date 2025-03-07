Çanakkale Turizm Fuarı’nda

BirGün EGE

Çanakkale, dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nda tanıtıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, sürdürülebilirlik konusunun ele alındığı 3. Küresel Destinasyon Değişim Forumu ITB Berlin Kongresi’nde de konuşmacı olarak yer aldı.

Çanakkale’nin barış kenti olduğunu ve uzun yıllardır kardeş kent ilişkileri sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Erkek, “Çanakkale, dünyanın en önemli antik şehirlerine ev sahipliği yapıyor. Bu şehirler, Troya, Assos ve Hellespont Boğazı’yla bilinir. Antik şehirler sadece geçmişin kalıntıları değil; tarihimizle, kültürlerimizle ve ortak insani deneyimimizle bağ kuran yaşayan hikâye anlatıcılarıdır. Bu hazineleri korumak çok önemli” dedi.