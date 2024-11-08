Çanakkale’de can dostlar için proje

BirGün EGE

Çanakkale Belediyesi Fen İşleri tarafından kenti birlikte paylaştığımız can dostlarımıza daha iyi koşullarda hizmet verebilmek için planlanan ‘Can Dostlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ projesi hayata geçiyor.

Cevatpaşa Mahallesi'ndeki 3 bin metrekarelik alanda tasarlanan projede; 550 metrekarelik ‘İdari ve Tedavi Merkezi’nin yanı sıra tehlikeli ırklar için ayrı olmak üzere ‘Tekli Yaşam Padokları’ ve oyun parkları var. Projede ayrıca; tedavi ve post operatif bakımların yapılabileceği 22 bireysel müşahede kafesi ve 500 yetişkin köpeğin barınabileceği yaşam alanı da olacak.