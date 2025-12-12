Çanakkale’de erişilebilir kent için iki proje birden

BirGün EGE

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Kaleseramik ve Çanakkale Altı Nokta Körler Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Hissedilen Kent” projesinin Dokunsal Bilgilendirme Sütunlarının açılışı ile Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası’nı kapsayan “Seramikle Okunan Mekân” projesinin açılışı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde çok anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini kaydeden Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ise, “Böyle bir seramik uygulamanın ben Türkiye’de ve hatta dünyada ilk olduğunu biliyorum. Seramik üzerine Braille alfabesinin işlenmesi ve onun okunabilir bir ürün haline getirilmesi gerçekten zor bir proje” diye konuştu.

Açılış programının ardından toplu taşıma araçlarındaki yeni bilgilendirme sisteminin tanıtımı için otobüslerle kısa bir kent turu gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçlarında yolcuların, aracın gerçek zamanlı konumunu, hangi durakta olduklarını ve bir sonraki durak bilgisini sesli ve görsel kanallarla takip etmesine yardımcı olan yeni yolcu bilgi panelleri hakkında Ulaşım Hizmetleri Müdürü Pınar Karabacak, heyete bilgiler verdi.