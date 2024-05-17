Çanakkale’de halk için büyük yenileme

BirGün EGE

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, altyapı sistemlerinin kontrol, bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin önemli arterlerinde oluşan kanalizasyon tıkanıklıklarını önlemek ve kullanım ömrünü tamamlamış noktaları yenilemek amacıyla program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce belirli bir program dâhilinde kent genelinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan program doğrultusunda, kentin yeni yerleşim alanlarından olan Karacaören Caddesi ile 110. Sokak’ta üstyapı çalışmalarına başlandı. Üstyapı çalışmaları kapsamında ekipler, beton parke kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sahiller ise, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak temizlenmeye devam ediyor. Hem kent merkezi hem de mücavir alanlarda sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, Barış Kordonu, Dardanos ve Güzelyalı sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, rüzgâr ve dalgalar nedeni ile kıyıya vuran yosunların yanı sıra gelişi güzel atılan atıkların da temizlenmesini sağladı. Çalışmalar rutin olarak yapılmaya devam edecek.