Çanakkale’ye beş yeni çevreci otobüs

BirGün EGE

Çanakkale Belediyesi, toplu taşıma filosuna 5 yeni otobüs daha ekledi. Kentin toplu taşıma sistemine önemli katkı sunacak yeni otobüslerin tanıtımı, 26 Kasım’da Otobüs Garajı’nda gerçekleşti.

Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl Başkanı Av. Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun, Çanakkale Trafik Şube Müdürü Sevil Yıldırım Yüce, Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, ISUZU Yurtiçi Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük ve otobüs firması yetkilileri, Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü başta olmak üzere birim müdürleri ve Belediye personelinin yer aldığı tanıtım etkinliğinde konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Çanakkale’de ulaşım öncelikli konularımızdan biri” dedi ve önümüzdeki aylarda önemli bir ulaşım çalıştayının gerçekleştirileceği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.