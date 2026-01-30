Çanakkale’ye Bisikletli Yaşam Parkı yapılıyor

BirGün EGE

Kentte mevcut bisiklet kültürünü geliştirmek amacıyla yola çıkan Çanakkale Belediyesi, Bisikletli Yaşam Parkı içerisinde yapılan Bisiklet Evi’ni hizmete sunacak. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Bisiklet Şefliği altında faaliyet gösterecek olan Bisiklet Evi, kentte bisikletle ilgili gerçekleştirilecek tüm etkinlik ve projelerin merkezi olacak. Bisiklet eğitimleri ve atölyelerin düzenleneceği hizmet binasında; kadın ve erkekler için ayrı dinlenme odaları bulunacak.

Avrupa Bisiklet Ağı - Eurovelo adına da önemli bir dinlenme noktası olacak merkezde yerli ve yabancı bisikletli seyyahlara konaklama, dinlenme, çamaşır yıkama-kurutma ve duş imkânı sağlanacak. Bisikletli Yaşam Parkı’nda düzenlenecek eğitim, atölye ve söyleşilerde ya da yerel grupların tur başlangıçları öncesinde; çay, kahve ve aperatif ürünlerin tüketilebileceği bir Bisiklet Kafe de yer alacak.

Kafe alanında toplantı salonu, televizyon bölümü ve bisiklet, spor aktiviteleri ile Çanakkale tarihine odaklanan bir bisiklet kütüphanesi bulunacak. Çanakkale Belediyesi Bisiklet Şefliği’nin ve yerel grupların bisiklet akademisi bünyesinde yürüteceği eğitimlerle; Bisikletli Yaşam Parkı›nda bulunan 100 metre uzunluğundaki bisiklet parkuru ve 120 m²›lik bisiklet sürüş eğitim alanında, 7’den 70’e her yaş grubundan vatandaşlara bakım, onarım, tamir ile temel ve ileri seviye bisiklet sürüş eğitimleri verilecek.