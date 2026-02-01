Canavarlar Zamanı: Çöken hegemonyalar, bastırılan toplumlar ve Türkiye’de ara dönemin karanlığı(ndan çıkış)

Osman GÜLMEZ-Sosyolog

Antonio Gramsci’nin neredeyse bir yüzyıl önce kurduğu şu cümle, bugün artık bir teorik tespit olmaktan çıkıp gündelik hayatın dili hâline geldi: “Eski dünya ölüyor ve yeni dünya doğmak için mücadele ediyor; şimdi canavarlar zamanı.” Bu söz artık alıntılanmıyor; yaşanıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı rejimler altında, farklı toplumsal formlar içinde ama benzer bir tarihsel sıkışmışlıkla.

Gramsci’nin “ara dönem” dediği şey, basit bir geçiş evresi değildir. Bu dönemlerde eski hegemonya çözülür; ama yerine geçecek yeni tarihsel blok henüz kurulamamıştır. Egemenler artık rıza üretemez, yönetilenler ise henüz kolektif bir alternatif yaratamaz. İşte bu boşlukta, zor aygıtları büyür, irrasyonel siyaset güçlenir, otoriter figürler çoğalır. Canavarlar tam da burada ortaya çıkar. Bugün bu tabloyu yalnızca Türkiye’de değil; ABD’den Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Ukrayna’dan Filistin’e kadar geniş bir coğrafyada görüyoruz. Farklı biçimlerde, farklı yoğunluklarda ama aynı tarihsel mantıkla.

DÜNYA ÖLÇEĞİNDE ÇÖZÜLME: HEGEMONYANIN KÜRESEL KRİZİ

Soğuk Savaş sonrası kurulan neoliberal dünya düzeni, uzun süre “tarihin sonu” anlatısıyla meşrulaştırıldı. Piyasa, demokrasi ve bireysel özgürlüklerin evrensel bir uyum içinde ilerleyeceği iddia edildi. Ancak bu anlatı, özellikle 2008 finans krizinden sonra hızla çöktü.

ABD’de Trump fenomeni, bu çöküşün en çıplak ifadelerinden biridir. Trump, bir neden değil; bir semptomdur. Beyaz işçi sınıfının güvencesizleşmesi, sistematik ırkçılığın yeniden siyasal araç hâline gelmesi, göçmen düşmanlığı ve polis şiddetinin normalleşmesi, ABD’de liberal-demokratik hegemonyanın artık rıza üretemediğini gösteriyor. Güpegündüz infazlar, fütursuzca göçmen avları kameralar önünde sürerken, devlet bunu “güvenlik” diliyle meşrulaştırıyor. Hapishaneler doluyor, dijital gözetim artıyor, protesto kriminalize ediliyor. Demokrasi biçimsel olarak var; içerik boşalıyor.

Avrupa’da durum farklı değil. Aşırı sağ partiler, merkez siyasetin çözemediği krizlerin üzerine inşa ediliyor. Göçmenler günah keçisi, yoksullar tehdit, haklar lüks ilan ediliyor. Sosyal devlet çözülürken, polis devleti güçleniyor. Gramsciyen anlamda, burjuva hegemonyası artık “evrensel” bir toplumsal çıkar anlatısı kuramıyor; onun yerini korku, düşmanlaştırma ve disiplin alıyor.

SAVAŞLAR, ÇÖKMELER VE ORTADOĞU’NUN SÜREKLİ ARA DÖNEMİ

Ortadoğu ise neredeyse kalıcı bir ara dönem coğrafyası. Filistin’de yaşananlar, yalnızca bir çatışma değil; çöken uluslararası hukukun açık ilanıdır. İsrail devleti, mutlak şiddeti güvenlik diliyle normalleştirirken; Batı dünyası bu şiddeti ya görmezden geliyor ya da açıkça destekliyor. Burada canavar, yalnızca tank ya da füze değildir. Canavar, hukukun seçici hâle gelmesidir.

Suriye’de Esad'ın devrilmesi, IŞİD artıkları, Colani gibi figürlerin “yönetilebilir aktör”e dönüştürülmesi; Kürtlerin, Alevilerin, Dürzilerin, Arap halklarının parçalanmış kaderleri… Hepsi aynı ara dönemin ürünüdür.

İran’da rejim, toplumsal rızasını kaybettikçe, ABD ve İsrail’in işgal provokasyonlarına devam ettikçe baskıyı artırıyor; kadınların bedenleri siyasal savaş alanına çevriliyor.

Venezuela lideri Maduro’nun konutuna baskın yapılarak bir gece yarısı operasyonuyla kaçırılması ve ardından Trump’ın Venezuela’ nın petrol kaynaklarına da doğrudan el koyma yaklaşımı ile Grönland çıkışı önümüzdeki süreçte ABD’nin yönelimi ile ilgili tüm dünyaya verdiği güçlü mesajlar olarak okunabilir.

Ukrayna-Rusya savaşı ise emperyalist rekabetin yeni biçimini gözler önüne seriyor: Ne Rusya anti-emperyalisttir ne Batı özgürlükçü, ne de NATO demokrasinin garantörü. Her iki taraf da kendi hegemonya krizini savaşla telafi etmeye çalışıyor.

TÜRKİYE: ARA DÖNEMİN DERİNLEŞTİĞİ BİR LABORATUVAR

Türkiye’de AKP iktidarı, Gramsciyen anlamda önce bir karşı-hegemonya iddiasıyla sahne aldı. Eski “devlet elitlerine, askerî vesayete ve laikçi bürokrasi”ye karşı “mağdur halk” anlatısı kurdu. Bir dönem rıza da üretti. Ancak bu rıza, neoliberal politikalarla, dinsel-milliyetçi ideolojiyle ve uluslararası sermayeyle kurulan pragmatik ilişkilerle sınırlıydı.

Bugün bu hegemonya çökmüş durumdadır. Ama yerine yeni bir toplumsal uzlaşma da doğmadı. Bu nedenle iktidar, rıza yerine çıplak zorla ayakta duruyor. Kayyumlar, seçilmiş belediyelerin gasp edilmesi, özellikle Kürt illerinde sandığın anlamsızlaştırılması, İmamoğlu örneğinde olduğu gibi seçilmiş başkanların tutuklanması, büyükşehir belediyelerinin sistematik olarak mali ve hukuki biçimde kuşatılması… Bunlar istisna değil, yeni rejimin normlarıdır.

Bu dönemde hukuk sistemi işlevsizleşmiştir. Mahkemeler adalet üretmez; siyasal talimatları uygular haldedir. Gençlik baskı altında, protesto suçtur. Dijital gözetim, cezalandırma mekanizmasına dönüşmüştür. Sosyal medyada yazılan bir cümle, her an özgürlüğü ortadan kaldırabilir.

“TOPLUMSAL ÇÖZÜLME”, GÜVENLİK REJİMİ VE AHLAKIN ÇÖKÜŞÜ

Sokaklar güvensiz. Organize suç çeteleri kendini yeni bir evreye taşıyor, suç oranları yükseliyor, gündelik yaşamın neredeyse ayrılmaz bir parçası. Kadın ve çocuk cinayetleri artıyor. Hayvanlara yönelik şiddet olağanlaşıyor. Bu, bireysel bir ahlaksızlık sorunu değil; “toplumsal çözülme”nin sonucudur. Neoliberal politikalarla parçalanmış bir toplumda, dayanışma yerini rekabete, etik yerini hayatta kalma refleksine bırakıyor.

Konut krizi, barınma hakkının yok oluşu, eğitimin, sağlığın sistematik bir saldırı altında oluşu, su ve gıda krizleri, afetler, iklim felaketleri… Hepsi piyasaya teslim edilmiş yaşamın ürünleri durumunda. AKP iktidarı, betonla büyümeyi kalkınma olarak pazarlarken; ağacı, yeşili, hayvanı, kamusal alanı ise neredeyse düşman ilan ediyor.

Emek düşmanlığı artık yapısaldır. Grevler yasaklanıyor, sendikalar etkisizleştiriliyor, yoksulluk kader gibi sunuluyor. Ama sermayeye özel vergi muafları, doğayı, yaşamı talan eden her tür uygulama refleksinin doğallaşması, denetimsizlik, sömürü mekanizmalarının emeğin karşısında her daim daha da vahşileşmesiyle sonuçlanıyor.

Uluslararası ilişkilerde ise teslimiyetçi bir pragmatizm hâkim. İlkesiz, günü kurtaran, bağımlı bir dış politika. Türkiye tüm komşularıyla kavgalı, uluslararası arenada ise yitirdiği saygınlıktan dolayı yurttaşlarına vize bile çıkartamaz durumda. Ne bağımsızlık var ne de tutarlılık.

MUHALEFET VE BASTIRILMIŞ OLANIN GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ

Tüm bu karanlık tabloya rağmen, Gramsci’nin bir başka uyarısı akılda tutulmalı: “Krizin kendisi, eski olanın artık sürdürülemediği gerçeğidir.” Türkiye’de toplumsal muhalefet, bastırılmış olsa da yok değildir. Gençlik hareketleri, kadın mücadelesi, ekoloji direnişleri, emek mücadeleleri… Hepsi parçalı ama canlıdır. Sorun, bu parçaların henüz tarihsel bir blok hâline gelememiş olmasıdır.

Gramsciyen görev tam da burada başlar: Dağınık itirazları ortak bir siyasal akla dönüştürmek. Yeni bir hegemonya kurmak. Yani sadece karşı çıkmak değil; yeni bir yaşam tasavvuru üretmek.

SONUÇ YERİNE: CANAVARLARLA YÜZLEŞMEK

Canavarlar zamanı, sonsuza kadar sürmez. Ama kendiliğinden de bitmez. Eski dünya ölürken, yeni dünyanın doğumu sancılıdır. Türkiye’de, dünyada, Ortadoğu’da yaşananlar tam olarak bu sancının ifadesidir.

Soru şudur: Bu ara dönem, daha karanlık bir otoriterliğe mi evrilecek; yoksa bastırılmış olan, örgütlü bir tarihsel özneye mi dönüşecek?

Canavarlar zamanının panzehiri, sadece soyut bir demokrasi vaadi değil, yaşamın her hücresine sirayet eden yeniden kamuculuk ufkudur. Piyasaya terk edilen barınma hakkından, rant uğruna talan edilen doğaya; ticarileştirilen eğitimden, lütuf gibi sunulan sağlığa kadar her alanda "kamusal olanın" iadesi, hegemonyanın yeni harcı olmak zorundadır. Yeniden kamuculuk, yalnızca devletin ekonomiye müdahalesi değil; suyun, toprağın, emeğin ve kentin birer meta olmaktan çıkarılarak toplumsal mülkiyete ve demokratik denetime iade edilmesidir. Bu, piyasanın vahşi bireyciliğiyle atomize edilmiş toplumu, ortak çıkar ve dayanışma zemininde yeniden ayağa kaldıracak yegâne siyasal hattır.

​Eski dünya, kamusal olanı tasfiye ederek canavarlarını yarattı; yeni dünya ise kamusal olanı savunarak ve büyüterek doğacaktır. Türkiye’nin bu karanlık ara dönemden çıkışı, cemaatlerin ya da sermaye gruplarının vesayetiyle değil, toplumsal yaşamın laik, emekten yana ve radikal bir kamuculukla yeniden inşasıyla mümkündür.

Gramsci’nin işaret ettiği "yeni tarihsel blok", ancak halkların gasp edilen müştereklerini geri alma iradesi üzerinde yükselebilir. Canavarları yenecek olan güç; yoksulluğu kadere dönüştüren sadaka rejimine karşı, insan onuruna yaraşır bir yaşamın kamusal güvencesini kurma cesaretidir. Buna aynı zamanda, tüm coğrafyalarda benzer karanlıkla savaşan halklarla dayanışmayı güçlendirmek de eklemlenmek zorundadır.

Şafağı örgütlemek, kamuculuğu hayatın her alanında müşterekleriyle, yerel ve küresel düzeyde barış ve demokrasiyi emek eksenli radikal bir inşa süreci olarak örgütlemektir.